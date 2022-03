Qualifs CDM : la Corée du Sud dépasse l'Iran, match suspendu puis repris à Liban - Syrie

La Corée du Sud, grâce à des buts de Heung-Min son (45e +1) et de Kim Young-gwon (63e), est venue à bout de l'Iran dans le match au sommet de ces éliminatoires de la zone ACF. Même si la Corée du Sud dépasse l'Iran au classement du groupe A, cela n'a aucune incidence puisque les deux pays étaient déjà qualifiés pour la compétition. Le Carolo Ali Gholizadeh a participé à l'entièreté de la rencontre. Alireza Beiranvand était remplaçant.

La Syrie menait 0-3 au Liban avant que des débordements ne poussent l'arbitre de la rencontre à suspendre la rencontre. Cette dernière a finalement repris. Le match s'est fini sur le même score. Le Liban manque l'occasion de rejoindre au nombre de points la 3e place - synonyme de barrage intercontinental, occupée par les Emirats Arabes Unis, qui jouent à 16h00 face à l'Irak.

Enfin, dans le groupe B de la zone ACF, le Vietnam a gagné face à Oman sur le score de 0-1.

The game between Lebanon and Syria has been suspended. #WCQ2022 #LBNvSYR pic.twitter.com/kBW0600dE0