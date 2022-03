L'agent de Gareth Bale se paie Ancelotti

A croire qu'il suffit d'un but pour tout remettre en question.

Double buteur contre l'Autriche (2-1), jeudi, Gareth Bale (32 ans, 5 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) a montré qu'il restait un sacré joueur. Après cette belle performance de l'ailier gallois, son agent, Jonathan Barnett, a interpellé l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, pour se plaindre de son temps de jeu famélique.

"C'est incroyable qu'ils ne l'aient pas fait jouer plus, car il peut encore faire des choses, comme tout le monde l'a vu jeudi soir. S'ils l'avaient intégré dans l'équipe et impliqué, ils auraient eu un grand joueur, mais nous allons vivre avec ça et continuer", a lâché l'homme d'affaires britannique pour The Daily Telegraph.

D'abord Zinedine Zidane puis désormais Ancelotti, Bale réalise-t-il les efforts nécessaires pour gagner sa place au sein de la Maison Blanche ?