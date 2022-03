Bonne nouvelle pour l'Inter Milan !

Simone Inzaghi récupère un cadre.

A l'aube de disputer un match capital pour le Scudetto face à la Juventus (dimanche 3 avril, 20h45), l'Inter Milan peut de nouveau compter sur son bouillant attaquant Lautaro Martinez (24 ans). L'Argentin, auteur de 16 buts et 2 assists cette saison, est de retour après son infection au Covid. Les médias italiens - dont Calciomercato - annoncent en effet que le joueur a été testé négatif et est de retour à l'entraînement. Il avait dû déclarer forfait pour les matchs de la sélection nationale d'Argentine contre l'Equateur et le Venezuela. A voir maintenant si De Vrij et Brozovic seront disponibles.

L'Inter est actuellement 3e de Serie A, avec 1 point d'avance que la Juventus. Naples est deuxième, à 3 points devant. L'AC Milan est leader, avec 6 points d'avance sur des Intéristes qui comptent un match de moins que leurs concurrents. C'est dire l'importance du prochain affrontement !