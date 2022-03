Harry Kane rentre encore un peu plus dans l'histoire des Three Lions

L'attaquant de Tottenham a encore fait trembler les filets avec l'Angleterre et figure parmi les meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection.

Ce samedi soir à Wembley, l'Angleterre s'est imposée sur le score de 2 buts à 1 face à la Suisse en amical. Comme une évidence, c'est Harry Kane qui a donné la victoire à ses couleurs en transformant un penalty à la 78e.

Avec cette nouvelle réalisation, l'attaquant de 28 ans égale ainsi les 49 buts inscrits en sélection par la légende absolue de Manchester United Bobby Charlton. Le joueur de Tottenham ne devrait avoir aucun mal à dépasser prochainement ce total, et ainsi s'installer seul à la deuxième place des meilleurs buteurs de l'histoire des Three Lions. Wayne Rooney, recordman actuel, n'est qu'à 4 buts de plus...