Cristiano Ronaldo va passer à côté d'un bonus de 6 millions d'euros !

La saison moyenne de Manchester United signifie que Cristiano Ronaldo ne touchera pas l'intégralité des bonus prévus.

Cristiano Ronaldo et Manchester United ne remporteront pas de trophée cette saison. Le titre est hors de portée et les Red Devils sont éliminés de toutes les coupes nationales et européennes. D'après les informations du Sun, cela signifie que CR7 passera à côté d'un bonus conséquent, inscrit dans une clause à son arrive à Manchester. En cas de titre cette saison, Ronaldo aurait en effet touché un bonus de 6 millions d'euros.

Le Portugais avait, via diverses clauses, compensé sa baisse conséquente de salaire pour venir à Old Trafford. ll devrait cependant se consoler avec un bonus : celui lié au fait d'être le meilleur buteur de Manchester United cette saison. Avec 18 buts, il en compte le double du deuxième, Bruno Fernandes. C'est dans la poche, donc...