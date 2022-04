Un joueur de Championship en route vers Liverpool

La saison n'est pas encore finie, le mercato d'été n'est pas encore commencé, mais les clubs de Premier League se pressent déjà sur le marché des transferts. Toujours à la quête de la nouvelle pépite du football moderne, les clubs s'activent et réalisent leurs transferts de plus en plus tôt dans la saison. Selon Fabrizio Romano, c'est le cas de Liverpool.

En effet, le très célèbre journaliste italien annonce que Fabio Carvalho, l'un des éléments décisifs de la course vers le titre de Fulham en Championship, va rejoindre la Premier League, mais pas avec son club actuel. Il rejoindra Liverpool à la fin de la saison. Les Reds ont déboursé 5 millions d'euros pour la transaction, et 2,7 millions d'euros de bonus ont été ajoutés à la transaction, tout comme un pourcentage à la revente en faveur de Fulham. L'annonce officielle de ce transfert devrait, toujours selon le journaliste italien, se dérouler au mois de mai.

Fabio Carvalho, 19 ans, a inscrit sept buts et délivré sept passes décisives en 29 rencontres de deuxième division anglaise cette saison.

