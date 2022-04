Les adieux de Youssef Challouk : "Il était temps de découvrir autre chose après cinq saisons"

Deinze a joué son dernier match de la saison à domicile face au Lierse.

La réception du Lierse (défaite 1-2) hier a été la dernière rencontre à domicile pour Tom Vandenberghe et Youssef Challouk. En effet, les deux joueurs seront Courtraisiens la saison prochaine.

Le médian est actif depuis cinq saisons sous les couleurs des Oranje & Zwart. Son contrat arrive à terme cet été, mais il s'est déjà engagé pour quatre ans avec Courtrai pour la saison prochaine.

"Après cinq saisons à Deinze, j'ai senti qu'il était temps de découvrir autre chose. Courtrai est une équipe qui me suivait depuis un certain temps. Les contacts que nous avions étaient donc établis et bons. Je garderai toujours beaucoup d'amour pour Deinze. J'ai vécu de beaux moments ici, comme la promotion, le parcours en coupe et j'ai vécu la professionnalisation du club d'année en année", s'est exprimé Challouk sur le site du club.