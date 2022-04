Un joueur de Philippe Clement l'affirme : "Je vais rester à Monaco"

Le gardien allemand est prêté par le Bayern de Munich.

Dans un entretien accordé à Bild Live, le gardien de l'AS Monaco Alexander Nübel (25 ans) a évoqué son avenir. "Je jouerai pour Monaco l'an prochain. Parce que mon contrat de prêt ici dure deux ans (il est arrivé l'été dernier, ndlr). Si le Bayern de Munich a autre chose de prévu, nous devons en parler. Mais pour le moment, ce n'est pas du tout un problème pour moi", a-t-il expliqué.

Il en est conscient : Manuel Neuer (36 ans) est encore indiscutable entre les perches du Bayern : "Il réalise à nouveau une bonne saison. Il est le meilleur de tous les temps. S'il prolonge pour trois ou quatre ans et continue de jouer à ce niveau, c'est comme ça et tant pis. Ou alors ce sera différent. Mais c'est le club qui décide. A la fin, cela m'est égal. Mais je ne pense pas que Manu va s'asseoir sur le banc. S'il est là, il jouera. Et je ne pense pas que je puisse revenir au Bayern à ce moment-là."

Nubel a disputé 43 matchs cette saison sous le maillot de l'ASM, pour 45 buts encaissés.