📷 Un joueur de Bilbao n'a pas loupé un match depuis... six ans !

Joli record de longévité pour Inaki Williams en Liga, désormais loin devant Juan Antonio Larranaga.

En disputant la rencontre de Liga entre l'Athletic Bilbao et le Celta Vigo, Inaki Williams a participé à son 224e match... de suite ! Un énorme record de longévité qu'il avait battu en octobre 2021 en effaçant celui de Juan Antonio Larranaga (et ses 202 matchs avec la Sociedad entre 86 et 92).

Cela fait donc six ans que le joueur espagnol n'a pas manqué la moindre rencontre de championnat avec son club, dont il a rejoint l'équipe première en 2014.