La MNM réunie pour le match du titre ?

Absents face à Angers, Lionel Messi et Neymar devraient être de la partie face à Lens.

Hier soir, le Paris Saint-Germain s'est largement imposé sur la pelouse d'Angers, 0-3, et s'est rapproché encore un petit peu plus d'un dixième titre de champion de France. Pour ce faire, les Parisiens devront prendre au minimum un point sur leur pelouse face au RC Lens ce samedi. Neymar, suspendu hier soir, fera son retour dans le groupe pour cette rencontre qui pourrait officialiser le sacre du PSG. Touché au tendon d'Achille gauche et également écarté cette semaine, Lionel Messi devrait, selon Le Parisien, également être de la partie ce week-end. Les trois fantastiques, comme ils sont surnommés chez nos voisins, devraient donc être de la partie pour officialiser le titre du PSG.