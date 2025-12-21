Les autres pays sont prévenus : Neymar fait une promesse folle pour le Brésil au Mondial

Les autres pays sont prévenus : Neymar fait une promesse folle pour le Brésil au Mondial
Neymar refuse d'abandonner son rêve de Mondial 2026. Blessé, critiqué mais déterminé, il espère convaincre Ancelotti qu'il mérite une place avec le Brésil.

À six mois du Mondial 2026, le Brésil se demande si Neymar Jr fera son grand retour. L'ailier de 33 ans, qui joue à Santos, n'a plus porté le maillot jaune depuis fin 2023. Pourtant, il y croit dur comme fer et compte s'envoler pour les États-Unis avec la sélection.

"Je promets de marquer"

Lors d'un événement à São Paulo, la star s'est exprimé devant le public. "Nous allons faire tout notre possible, voire l’impossible, pour ramener cette Coupe du monde". Très sûr de lui, il a ajouté : "Si on va en finale, je promets de marquer".

De son côté, Carlo Ancelotti ne ferme pas la porte, mais il reste exigeant. L'Italien, aux commandes depuis mai dernier, veut un Neymar au top physiquement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

Le tirage au sort a placé le Brésil dans un groupe avec le Maroc, Haïti et l'Écosse. C'est une poule largement abordable selon les experts. Le dernier Mondial remporté par le Brésil remonte à 2002.


Neymar a donné rendez-vous aux supporters en juillet pour faire les comptes. L'histoire pourrait être belle, mais d'autres pays ont le même rêve, dont la Belgique...

