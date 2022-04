Bundesliga : Wolfsburg et ses Belges cartonnent Mainz

Wolfsburg et Mainz ouvraient la 31e journée de Bundesliga.

Titulaires, Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw et Lukas Nmecha ont assisté de près au triplé de Kruse (24e, 35e et 45e) et au doublé de Wind (8e et 42e) face à Mainz.

Le 9e de Bundesliga était réduit à dix très tôt dans la partie, suite à l'exclusion de Tauer (23e), ce qui a facilité la tâche des Loups. Lukébakio et Vranckx sont quand à eux restés sur le banc toute la rencontre.

Cette victoire fera du bien au moral de Wolfsburg, après le cuisant 6-1 concédé à Dortmund le week-end dernier. Mainz enregistre un cinquième match sans victoire.