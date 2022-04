Le Standard de Liège s'impose contre Virton en match amical

Ce vendredi après-midi (13h30), le Standard de Liège disputait une joute amicale à Sclessin contre Virton.

La saison est terminée pour le Standard de Liège, mais les joueurs ne sont pas pour autant déjà en vacances. Le matricule 16 disputait un match amical contre Virton, dernier de D1B. Luka Elsner ayant été remercié, c'est Will Still qui officiait sur le banc liégeois. Il ne pouvait pas compter sur les services de cinq joueurs ce vendredi. Laifis, toujours indisponible, est sur le retour après sa déchirure au quadriceps. Raskin soigne toujours son début de pubalgie. Bokadi ressent une douleur à l'adducteur droit tandis qu'Emond a été victime d'une fissure au niveau du tendon rotulien (3 à 6 semaines out). Carcela est absent car il a reçu l'autorisation de revenir plus tard de ses congés vu qu'il est en fin de contrat.

Le Standard de Liège ouvrira rapidement le score via un plat du pied d'Abdoul Tapsoba (4e), 1-0. Trois minutes plus tard, Cafaro doublera la mise (7e), 2-0. Au quart d'heure de jeu, Amallah tentera sa chance à distance, mais son enroulé du droit passera largement au dessus (15e). Virton réagira avec un coup franc d'Allach, mais le ballon filera juste à côté du poteau droit de Bodart (17e). Par la suite, Martin effectuera un arrêt décisif devant Amallah (19e) avant deux arrêts à bout portant de Tapsoba (25e). Pinga obligera ensuite Bodart à se coucher (26e). Les débats seront plus équilibrés par la suite et le score ne changera pas à la pause.

En début de seconde période, Henkinet sera à la parade sur des tirs de Mbombo et Castagne (53e). Canak ne sera pas loin d'aggraver le score, mais sa reprise de la tête sera repoussée par Martin (69e). Le Standard ne parviendra pas à planter une troisième rose malgré des tirs à distance signés Bastien (76e) et Van Damme (85e) et un poteau de Mmaee (87e). Score final : 2-0.

Fiche technique :

Standard de Liège : Bodart (Henkinet 46e), Pavlovic, Dussenne (Nekadio 54e), Sissako, Nkounkou, Cimirot (Van Damme 46e), Bastien, Cafaro, Amallah (Canak 54e), Tapsoba (Mmaee 54e), Dragus (Dumont 54e)

Virton : Martin, Vinck (Liegeois 46e), Rizzo (Vandeleghem 46e), Bidi (Remy 46e), Orville (Hamzaoui 46e, Bidi 49e), Doué (Electeur 46e), Guillaume M. (Mouaddib 46e), Guillaume V. (Mbombo 46e), Vitris (Sidibe 46e), Pinga (Castagne 46e), Allach (Ilunga 46e)

Carton : /

Buts : Tapsoba (4e) et Cafaro (7e)

Arbitre : Quentin Pirard