Paul Pogba a-t-il joué son dernier match avec Manchester United ?

Le milieu de terrain Français s'est blessé lors de la défaite à Liverpool (4-0) et pourrait ne plus jouer cette saison pour ManU...et peut-être plus jamais, puisqu'un départ est sérieusement envisagé.

Ralf Rangnick a évoqué le cas Paul Pogba en conférence de presse. "Avec Paul, comme il semble après le scan que nous avons fait avant-hier, il est très peu probable qu'il joue à nouveau jusqu'à la fin de la saison", a déclaré le technicien allemand. "Je ne pense pas qu'il soit très probable qu'il puisse rejouer." En fin de contrat en juin prochain, il est fort probable que le milieu de terrain de 29 ans ne prolonge et parte gratuitement de Manchester United.





