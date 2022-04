Maxim De Cuyper va découvrir la D1A avec Westerlo : "Le meilleur choix pour moi"

Le jeune arrière-gauche a été prêté pour une année supplémentaire chez le promu par le Club de Bruges.

"Nous avons rapidement conclu un accord avec le Club sur un nouveau prêt", a déclaré Maxim De Cuyper (21 ans, 28 matchs, 6 buts et 5 assists cette saison avec Westerlo) pour Gazet Van Antwerpen. "A Westerlo, je n'ai besoin d'aucun ajustement et de la certitude que je jouerai des matchs. Bien que je sois bien conscient qu'il y aura sans aucun doute de la concurrence à Westerlo."

"Pour moi, cette saison supplémentaire à Westerlo est le meilleur choix."

Westerlo, qui jouera l'an prochain en D1A, travaille également sur la prolongation du prêt d'un autre joueur prêté par les Blauw en Zwart : Thomas Van Den Keybus. " J'espère que Thomas restera. J'ai une autre semaine de vacances prévue avec des amis à Ibiza. Nous reprendrons l'entraînement le 11 mai. C'est pourquoi j'essaie de maintenir ma forme physique. Par exemple, allez vous promener. Je profite toujours de mon trophée de meilleur joueur de la saison à Westerlo. C'est un signe d'appréciation. Mais rien ne vaut le titre. Les supporters nous ont beaucoup donné et c'est ce que nous pouvions rendre de mieux", a réagi De Cuyper.

Le club a également d'autres dossiers en chantier, afin de s'armer au mieux pour la saison prochaine. "C'était l'un des objectifs importants que nous voulions atteindre", a assuré le vice-président du club Hasan Cetinkaya en parlant de la prolongation de De Cuyper. "On espère maintenant prolonger rapidement le contrat de l'entraîneur Jonas De Roeck et entamer avec lui un projet à long terme, pour pouvoir réaliser de grandes choses la saison prochaine. Notre saison n'est pas encore terminée. Nous nous entraînons pendant deux semaines en mai et tous les joueurs de base de cette saison sont attendus pour que nous puissions discuter de leur avenir. Nous prévoyons des matchs d'entraînement pendant cette période. En attendant, on travaille dur. Nous voulons constituer la meilleure équipe possible. Pour l'instant, je ne prends pas d'avance et nous ne nous précipitons pas."