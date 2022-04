Un Lillois pense à partir: "Il y aura d'autres offres"

Il aurait déjà pu quitter le club cet hiver.

Convoité par Newcastle et l'AC Milan en janvier dernier, le défenseur central de Lille Sven Botman (22 ans, 22 matchs et 3 buts en L1 cette saison) n'a finalement pas bougé. Mais le jeune talent néerlandais ouvre clairement la porte à un départ cet été.

"J'ai accepté la situation. Il y avait des opportunités. Mais nous avions aussi la C1 à disputer, ma première. Et on était en bonne position en L1. Je pense que ces propositions reviendront, a confié l'ancien de l'Ajax Amsterdam à L'Equipe. Ma dernière saison à Lille ? Je vais voir. Si les choses avancent comme prévu, oui. Mais je veux d'abord être bon sur cette fin de saison. Le club le mérite. Après, on discutera. Je n'ai rien décidé."

Depuis quelques semaines, Botman se retrouve annoncé avec insistance chez les Rossoneri.