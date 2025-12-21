Revirement de situation à Genk ? Le favori pour succéder à Fink pourrait perdre la main

Le KRC Genk hésite entre Nicky Hayen et Timmy Simons pour succéder à Thorsten Fink. Plusieurs éléments entrent en compte.

Le casting pour le futur patron du KRC Genk touche à sa fin, mais le suspense reste entier. Nicky Hayen avait l'avantage, mais l'ombre de Timmy Simons plane avec insistance sur le Limbourg. La direction hésite, pèse le pour et le contre et refuse de se précipiter selon Het Belang van Limburg.

Deux candidats différents

Hayen a gagné des trophées, connu la pression européenne et dirigé des groupes ambitieux. Son profil rassure et donne l’image d’un coach prêt à reprendre l'équipe.

En face, Simons mise sur une autre carte : celle du bâtisseur. Ses passages réussis à Dender et Westerlo prouvent qu'il sait faire grandir un collectif. Avec sa carrière de joueur en Belgique et ailleurs, il connaît le milieu. Forcément, ça compte au moment de choisir.

La direction de Genk n’a toujours pas tranché. D’un côté, un entraîneur déjà bien rodé et rassurant. De l’autre, un technicien plus jeune, ambitieux et qui apporte un vent frais. Comme le disait Bryan Heynen, le club doit faire le bon choix.



L'objectif est simple car Genk veut retrouver le top 6 et accrocher l'Europe. Pour le moment, le Standard de Liège est à la sixième place avec 27 points, soit deux de plus que les Limbourgeois.