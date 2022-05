Darko Lemajic enfin lancé à Gand? "J'espère continuer comme ça"

Le buteur serbe veut surfer sur son doublé contre Charleroi pour avancer.

Arrivé en début de saison en provenance du FK RFS, Darko Lemajic aura dû prendre son mal en patience avant de trouver la lumière à Gand. Barré par Laurent Depoitre, l'attaquant serbe était un joker plus qu'un titulaire depuis le début de saison.

Mais la blessure du Tournaisien a changé la donne et Darko Lemajic en profite pour s'illustrer. Double buteur contre Charleroi, il espère désormais être lancé. "Le tir au but transformé en Coupe de Belgique m'a donné confiance. À Charleroi, j'ai pu jouer un rôle important pour l'équipe, c'est super et j'espère continuer sur ma lancée."