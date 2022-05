Gérard Lopez s'attend au pire : "C'est triste de se dire que ce club pourrait descendre"

Après sa défaite contre l'OGC Nice (0-1) ce dimanche à domicile à l'occasion de la 35e journée de Ligue 1, Bordeaux a fait un pas de plus vers la relégation.

Gérard Lopez s'est exprimé à l'issue de la 18ème défaite de la saison et a dressé un constat sur l’ampleur du mal qui ronge les Girondins de Bordeaux. "Individuellement, les joueurs ont le niveau Ligue 1. Ils peuvent jouer dans beaucoup d’équipes de Ligue 1. Le problème, c’est collectivement. Dans une équipe de sport collectif, il y a un cerveau individuel et un cerveau collectif. Nous, le cerveau collectif n’est pas là. Sinon, on ne serait pas 19e et on ne se serait pas fait rattraper (au score) je ne sais pas combien de fois cette saison, et à chaque fois pour des raisons différentes. Même les joueurs ne savent pas pourquoi ils lâchent", a confié le président aquitain dans des propos rapportés par Sud-Ouest.

Avec 6 points de retard sur le 17e, Clermont, à 3 journées de la fin, Lopez s’attend au pire. "C'est triste de se dire que ce club pourrait descendre mais si c'est le cas, je serai là. Maintenant, je l'ai dit, l'objectif est de se maintenir et de continuer à travailler", a conclu l’ancien patron de Lille.