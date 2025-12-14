Hugo Broos coupable de propos racistes et sexistes ? Le communiqué de l'Afrique du Sud est tombé

Scott Crabbé et Lorenz Lomme
Hugo Broos écrit une belle histoire dans le crépuscule de sa carrière en tant que sélectionneur de l'Afrique du Sud. L'ancien Diable Rouge participera bientôt à la CAN, mais a été impliqué cette semaine dans une controverse liée au racisme.

Plus tôt cette semaine, Broos a tenu une conférence de presse pour les médias sud-africains. Lors de cette conférence, notre compatriote a tenu quelques propos maladroits concernant l'un de ses joueurs. Il était mécontent que Mbekezeli Mbokazi ait manqué son vol pour le camp d'entraînement.

Broos a dirigé sa colère vers son club mais a aussi expliqué qu'il aurait une discussion avec le joueur himself : "C'est un garçon noir, mais après notre conversation, il quittera ma chambre comme un blanc. Il sera livide".

Après avoir pris connaissance de ces commentaires, le United Democratic Movement (UDM) a déposé une plainte officielle auprès de la Commission sud-africaine des droits de l'homme (SAHRC), pour des propos racistes. En outre, il est également question d'une plainte pour sexisme, car Broos avait critiqué l'agent de Mbokazi.

Problème d'interprétation ?

La fédération sud-africaine de football (SAFA) a publié un communiqué sur son site internet. Dans celui-ci, elle prend résolument le parti de Broos. "La fédération sud-africaine de football a pris des mesures pour contrer les malentendus croissants dans les médias selon lesquels Hugo Broos, entraîneur principal des Bafana Bafana, serait raciste et sexiste", peut-on lire.

Selon la SAFA, les propos de Broos auraient été "mal interprétés et ensuite amplifiés". Broos lui-même partage cet avis. "Il est regrettable que ma forte désapprobation du comportement du joueur et mes commentaires ultérieurs aient été à tort interprétés comme racistes et sexistes."

"Je me distance de toutes les accusations de racisme et de sexisme", conclut-il. C'est qu'il y a une Coupe d'Afrique des Nations à préparer avec le plus de sérénité possible. L'Afrique du Sud y affrontera l'Angola, l'Égypte et le Zimbabwe. Les Bafana Bafana sont également qualifiés pour la Coupe du Monde 2026 et y disputeront le match d'ouverture contre le Mexique.

