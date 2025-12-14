Et si Charleroi n'allait pas chercher de nouvel entraîneur ? La réponse de Mehdi Bayat

Et si Charleroi n'allait pas chercher de nouvel entraîneur ? La réponse de Mehdi Bayat

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Charleroi est à nouveau dans une période transitoire après le départ de Rik De Mil. Mehdi Bayat fait le point sur ce qu'il attend d'Hans Cornelis.

Depuis le départ de Rik De Mil à La Gantoise, ça chauffe dans les bureaux carolos. Mehdi Bayat confirme à la RTBF avoir reçu une belle pile de CV. Mais il ne se précipite pas : "Nous n’avons pris contact avec personne pour le moment. On s’est concentré sur la confiance à donner à notre staff et à nos joueurs".

"Je souhaite avoir un coach qui correspond pleinement à notre modèle sur lequel nous travaillons depuis un certain temps. Je ne suis pas dans la précipitation. Charleroi n’a jamais été un club qui a été un club qui dans la panique pour aller chercher un entraîneur", poursuit-il.

Pas d'urgence

Cornelis restera comme T1 au moins les trois matchs jusqu'en fin d'année civile. Ensuite, la direction prendra le temps d'évaluer la situation. L'ancien arrière droit a déjà été entraîneur principal, ramenant Lokeren de D2 amateurs à la D1B. 

Un facteur qui a joué dans le choix de le nommer T1 ad interim plutôt que Frank Defays ou Mario Koehnen : "C’est un choix personnel de lui faire confiance. C’est quelqu’un de la même école que Rik. Il a ce brin de grinta, de folie que je sens en lui et qui attendait d’être réveillé. J’espère qu’il montrera tout ça dans les trois prochaines semaines", confirme Bayat.

Lire aussi… Officiel : l'Union va être privée de son maître à jouer, Charleroi plus épargné
En interview, Cornelis a déjà confié aimer cette pression inérente au poste d'entraîneur principal. Il semble avoir le feu sacré et l'ambition de rester T1 à moyen terme. Et si Charleroi le conservait en cas de prestations convaincantes ? "Il ne faut jamais dire jamais. J’ai été franc et honnête avec lui : il est T1 à interim en attendant de trouver un entraîneur qui correspondra à nos critères", conclut Mehdi Bayat.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Charleroi - Union SG en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
Union SG

Plus de news

Officiel : l'Union va être privée de son maître à jouer, Charleroi plus épargné

Officiel : l'Union va être privée de son maître à jouer, Charleroi plus épargné

08:20
La goutte d'eau qui a fait déborder le vase : la raison de la mise à l'écart de Julien Duranville à Dortmund

La goutte d'eau qui a fait déborder le vase : la raison de la mise à l'écart de Julien Duranville à Dortmund

10:00
En plein boom : le chiffre fou qui fait de Matthieu Epolo l'un des gardiens les plus prometteurs de la planète

En plein boom : le chiffre fou qui fait de Matthieu Epolo l'un des gardiens les plus prometteurs de la planète

09:30
Sébastien Pocognoli a bien observé l'Union mercredi, et pour une bonne raison : "Ça s'est joué à un crampon"

Sébastien Pocognoli a bien observé l'Union mercredi, et pour une bonne raison : "Ça s'est joué à un crampon"

09:00
La deuxième victoire de la carrière de Felice Mazzu au Standard : "Le coach était un peu fâché cette semaine"

La deuxième victoire de la carrière de Felice Mazzu au Standard : "Le coach était un peu fâché cette semaine"

08:00
Hugo Broos coupable de propos racistes et sexistes ? Le communiqué de l'Afrique du Sud est tombé

Hugo Broos coupable de propos racistes et sexistes ? Le communiqué de l'Afrique du Sud est tombé

08:40
Encore plus affûté qu'en Belgique : le joueur le plus rapide de Premier League est Bruxellois

Encore plus affûté qu'en Belgique : le joueur le plus rapide de Premier League est Bruxellois

06:30
Un premier départ confirmé à la RAAL : "Je trouve ça noble de sa part"

Un premier départ confirmé à la RAAL : "Je trouve ça noble de sa part"

07:00
🎥 Quel scénario ! Tolu Arokodare pense faire taire Arsenal, les Gunners sauvés par deux auto-buts

🎥 Quel scénario ! Tolu Arokodare pense faire taire Arsenal, les Gunners sauvés par deux auto-buts

07:40
"Le penalty ? C'est une honte" : Adriano Bertaccini n'en revient pas

"Le penalty ? C'est une honte" : Adriano Bertaccini n'en revient pas

23:40
Les Mauves ont dû mordre sur leur chique : les cotes d'Anderlecht contre STVV

Les Mauves ont dû mordre sur leur chique : les cotes d'Anderlecht contre STVV

23:20
6
Mons battu par Virton, le SL 16 grapille un point : les résumés de D1 ACFF

Mons battu par Virton, le SL 16 grapille un point : les résumés de D1 ACFF

22:30
Plus fragile qu'au Standard ? Le sort s'acharne au pire moment sur Ilay Camara

Plus fragile qu'au Standard ? Le sort s'acharne au pire moment sur Ilay Camara

21:40
Anderlecht aura eu besoin de souffrir, mais s'est réveillé pour renverser Saint-Trond

Anderlecht aura eu besoin de souffrir, mais s'est réveillé pour renverser Saint-Trond

22:47
🎥 Goto n'en demandait pas tant : Anderlecht n'en revient pas du penalty sifflé contre Thorgan Hazard

🎥 Goto n'en demandait pas tant : Anderlecht n'en revient pas du penalty sifflé contre Thorgan Hazard

23:00
1
Douze minutes de silence au Lotto Park : voici pourquoi les supporters protestaient

Douze minutes de silence au Lotto Park : voici pourquoi les supporters protestaient

22:00
"Déçu que ça se produise à nouveau" : Frédéric Taquin entre deux sentiments après la remontée de la RAAL

"Déçu que ça se produise à nouveau" : Frédéric Taquin entre deux sentiments après la remontée de la RAAL

22:20
Un retour attendu à l'Union après des mois à l'infirmerie : "Ça prend vraiment la bonne direction"

Un retour attendu à l'Union après des mois à l'infirmerie : "Ça prend vraiment la bonne direction"

14:00
🎥 L'adieu à une légende du RSCA : l'émouvant hommage du Lotto Park à Glen De Boeck

🎥 L'adieu à une légende du RSCA : l'émouvant hommage du Lotto Park à Glen De Boeck

21:20
Match fou entre le RWDM et l'Olympic, les Francs Borains craquent : soirée à suspense en D1B

Match fou entre le RWDM et l'Olympic, les Francs Borains craquent : soirée à suspense en D1B

22:05
"Il y a une limite à tout" : Thomas Henry revient sur son échange musclé d'hier soir avec un supporter

"Il y a une limite à tout" : Thomas Henry revient sur son échange musclé d'hier soir avec un supporter

20:40
1
Au mental ! La Louvière glace Zulte Waregem dans le temps additionnel et rend un fier service au Standard

Au mental ! La Louvière glace Zulte Waregem dans le temps additionnel et rend un fier service au Standard

20:22
2
Son pari fou commence à prendre forme : l'opération redressement se poursuit pour Philippe Clement

Son pari fou commence à prendre forme : l'opération redressement se poursuit pour Philippe Clement

21:00
Un ancien de Pro League ne mâche pas ses mots à propos du Club de Bruges : "À côté de la plaque"

Un ancien de Pro League ne mâche pas ses mots à propos du Club de Bruges : "À côté de la plaque"

20:00
Un cadre de l'Antwerp vers une prolongation de contrat ? Il répond

Un cadre de l'Antwerp vers une prolongation de contrat ? Il répond

19:00
Les onze probables de RSCA-STVV

Les onze probables de RSCA-STVV

18:18
Seraing a fait avec ses armes : les Métallos y ont cru jusqu'au bout face au deuxième de D1B

Seraing a fait avec ses armes : les Métallos y ont cru jusqu'au bout face au deuxième de D1B

19:30
Malines prend ses distances avec le Standard, le Cercle plus en danger que jamais

Malines prend ses distances avec le Standard, le Cercle plus en danger que jamais

18:30
Deux montées et un rôle d'entraîneur-joueur : le remplaçant de Rik De Mil à Charleroi a déjà de la bouteille

Deux montées et un rôle d'entraîneur-joueur : le remplaçant de Rik De Mil à Charleroi a déjà de la bouteille

13/12
"J'ai toujours plus cru en ses qualités" : les confidences de la femme d'Adriano Bertaccini

"J'ai toujours plus cru en ses qualités" : les confidences de la femme d'Adriano Bertaccini

17:30
Pourquoi Mika Godts ne joue pas avec les Espoirs ? "Je n'ai jamais dit ça"

Pourquoi Mika Godts ne joue pas avec les Espoirs ? "Je n'ai jamais dit ça"

18:00
5 000 000 de demandes... Malgré des prix hallucinants, les billets pour la Coupe du monde s'arrachent

5 000 000 de demandes... Malgré des prix hallucinants, les billets pour la Coupe du monde s'arrachent

17:00
Du nouveau à Anderlecht : un homme qui pourrait avoir un impact considérable sur les mercatos rejoint le club

Du nouveau à Anderlecht : un homme qui pourrait avoir un impact considérable sur les mercatos rejoint le club

16:30
🎥 Trois (!) blessés en plus au Standard, où l'infirmerie explose : "Jouer chaque semaine à 14, ça n'ira pas" Interview

🎥 Trois (!) blessés en plus au Standard, où l'infirmerie explose : "Jouer chaque semaine à 14, ça n'ira pas"

16:00
Dans les valises de Rik De Mil à Gand ? "Le choix évident, mais le plan n'était pas de déstabilier Charleroi"

Dans les valises de Rik De Mil à Gand ? "Le choix évident, mais le plan n'était pas de déstabilier Charleroi"

10:30
Un Unioniste absent face à Charleroi : "On espère le récupérer pour le dernier match de 2025"

Un Unioniste absent face à Charleroi : "On espère le récupérer pour le dernier match de 2025"

13/12

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 18
Standard Standard 0-1 OH Louvain OH Louvain
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-3 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 13:30 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 18:30 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 19:15 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved