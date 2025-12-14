Et si Charleroi n'allait pas chercher de nouvel entraîneur ? La réponse de Mehdi Bayat

Charleroi est à nouveau dans une période transitoire après le départ de Rik De Mil. Mehdi Bayat fait le point sur ce qu'il attend d'Hans Cornelis.

Depuis le départ de Rik De Mil à La Gantoise, ça chauffe dans les bureaux carolos. Mehdi Bayat confirme à la RTBF avoir reçu une belle pile de CV. Mais il ne se précipite pas : "Nous n’avons pris contact avec personne pour le moment. On s’est concentré sur la confiance à donner à notre staff et à nos joueurs".

"Je souhaite avoir un coach qui correspond pleinement à notre modèle sur lequel nous travaillons depuis un certain temps. Je ne suis pas dans la précipitation. Charleroi n’a jamais été un club qui a été un club qui dans la panique pour aller chercher un entraîneur", poursuit-il.

Pas d'urgence

Cornelis restera comme T1 au moins les trois matchs jusqu'en fin d'année civile. Ensuite, la direction prendra le temps d'évaluer la situation. L'ancien arrière droit a déjà été entraîneur principal, ramenant Lokeren de D2 amateurs à la D1B.

Un facteur qui a joué dans le choix de le nommer T1 ad interim plutôt que Frank Defays ou Mario Koehnen : "C’est un choix personnel de lui faire confiance. C’est quelqu’un de la même école que Rik. Il a ce brin de grinta, de folie que je sens en lui et qui attendait d’être réveillé. J’espère qu’il montrera tout ça dans les trois prochaines semaines", confirme Bayat.

En interview, Cornelis a déjà confié aimer cette pression inérente au poste d'entraîneur principal. Il semble avoir le feu sacré et l'ambition de rester T1 à moyen terme. Et si Charleroi le conservait en cas de prestations convaincantes ? "Il ne faut jamais dire jamais. J’ai été franc et honnête avec lui : il est T1 à interim en attendant de trouver un entraîneur qui correspondra à nos critères", conclut Mehdi Bayat.