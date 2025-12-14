La deuxième victoire de la carrière de Felice Mazzu au Standard : "Le coach était un peu fâché cette semaine"

La deuxième victoire de la carrière de Felice Mazzu au Standard : "Le coach était un peu fâché cette semaine"
Photo: © photonews

Louvain a renoué avec la victoire sur le terrain du Standard. Que ce soit du côté de Felice Mazzu ou de ses joueurs, le soulagement était à la hauteur.

Après trois victoires de rang pour entamer son règne, Felice Mazzu voyait son équipe rencontrer un peu plus de difficultés ces dernières semaines, avec une élimination au bout du suspense contre le Club de Bruges en Coupe et un bilan d'un point sur neuf en championnat.

La victoire à Sclessin faisait donc d'autant plus de bien. Pour Mazzu, aller gagner en bord de Meuse n'est pas non plus anodin. Les Rouches ne lui ont pas souvent réussi : ce n'est que la deuxième victoire de sa carrière dans leur antre, la quatrième en 26 matchs face aux Liégeois. 

L'intensité nécessaire

"La frustration était palpable ces dernières semaines, car nous méritions mieux, mais quelques petites erreurs nous ont été fatales. Aujourd'hui, nous avons joué le match qu'il fallait. L'équipe mérite de gagner. Le plus important, ce sont les trois points. Chapeau à mes joueurs pour leur mentalité. C'est positif d'avoir gardé nos cages inviolées. Les joueurs ont compris qu'il fallait mettre plus d'intensité, avec et sans le ballon", se félicite-t-il.

Sory Kaba, le seul buteur de la rencontre, partageait son enthousiasme, avec une note de soulagement prononcée : "Il fallait simplement retrouver l'intensité affichée contre La Gantoise. Sans cette intensité, difficile de gagner. Nous avions confiance en nous. Le coach était un peu fâché cette semaine, mais maintenant que nous avons gagné, j'espère qu'il est content".

Lire aussi… "Il y a une limite à tout" : Thomas Henry revient sur son échange musclé d'hier soir avec un supporter
Le mot 'intensité' revient souvent, il transparaît également du discours du gardien Tobe Leysen : "C'est une victoire très importante. La semaine dernière, nous étions proches, mais aujourd'hui, nous avons réussi. Nous avons joué avec beaucoup plus d'intensité, c'est pourquoi nous avons gagné. Nous n'avons pas concédé grand-chose. Je n'ai pas eu beaucoup de travail, c'est grâce à l'équipe". De quoi revenir à hauteur de Charleroi et de la RAAL en bas de classement.

Felice Mazzu

