Sébastien Pocognoli a bien observé l'Union mercredi, et pour une bonne raison : "Ça s'est joué à un crampon"

Monaco se déplace à Marseille, ce soir. Sébastien Pocognoli veut surfer sur la dynamique de la Ligue des Champions.

Sous les ordres de Sébastien Pocognoli, Monaco a pris 8 points sur 12 en Ligue des Champions. Mais en Ligue 1, c'est plus compliqué : le bilan récent indique quatre défaites sur les cinq derniers matchs. La seule victoire dans le lot ? Contre le PSG. Cela tombe bien, l'adversaire du jour est également du calibre européen.

Contre Marseille, Poco tentera de venger l'Union Saint-Gilloise, battue au bout du suspense par les Phocéens en semaine. Il a évidemment regardé la rencontre avec intérêt : "Je trouve que l’Union a fait une bonne partie. Ils auraient certainement mérité mieux, car ça s'est joué à un crampon avec le VAR, mais ils ont fait un bon match, même si Marseille a fait la différence sur des actions individuelles", explique-t-il en conférence de presse, cité par le compte-rendu officiel du club.

"Nous sommes toujours en contact, mais je suis focalisé sur le match de Monaco et on ne va pas mélanger les deux situations. En tout cas, il y avait des choses intéressantes à retirer du match", poursuit-il.

Monaco peut remonter à la sixième place

L'ASM a souvent fait preuve d'irrégularité, il s'agit cette fois de confirmer : "La victoire contre Galatasaray a amené de l’énergie positive, car ce match est le résumé de notre saison, avec du doute en première mi-temps, et une deuxième période avec beaucoup de courage avec et sans ballon, ce qui aurait pu nous faire marquer deux ou trois buts. On a eu des réponses sur cette rencontre, les joueurs ont vu la différence, on doit maintenant jouer avec beaucoup de courage et avec plus de cran".



Le match de ce soir au Vélodrome sera chaud : "On essaye de tout combiner pour ne pas les laisser exprimer leurs qualités. Ils en ont énormément, donc il va falloir qu’on soit à un très bon niveau. Mais on va aller à Marseille avec confiance en nos propres qualités, car on en a aussi beaucoup, je pense qu’on assistera à un bon match". Monaco sera toutefois privé de Paul Pogba et Ansu Fati, tous deux blessés.