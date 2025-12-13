Son pari fou commence à prendre forme : l'opération redressement se poursuit pour Philippe Clement

Son pari fou commence à prendre forme : l'opération redressement se poursuit pour Philippe Clement
Photo: © photonews

Philippe Clement a enregistré ce soir sa deuxième victoire sur le banc de Norwich. L'équipe est encore dans les bas-fonds du classement mais donne des signes de vie.

Philippe Clement n'a pas choisi la facilité en reprenant Norwich, avant-dernier de Championship, il y a un mois. La défaite 4-1 à Birmingham était d'ailleurs un avant-goût des difficultés qui l'attendaient. Mais depuis, l'équipe commence à reprendre vie.

Norwich n'a perdu qu'un seul de ses cinq derniers matchs et a décroché ce soir sa deuxième victoire sous les ordres de son nouvel entraîneur. Face à Southampton, les Canaries avaient un duel face à une autre ancienne puissance de Premier League en nette perte de vitesse à négocier.

8 points sur 18 pour Philippe Clement

Ce sont les Saints qui ont failli ouvrir la marque, mais Clement a pu compter sur son gardien, décisif à l'heure de repousser le penalty d'Adam Armstrong. 0-0 au repos, tout restait à faire. Les deux équipes ont frappé dans le quatrième quart d'heure.

Norwich a pris les devants grâce à Jovon Makama dès la reprise (48e, 1-0). L'égalisation de Southampton dix minutes plus tard aurait pu faire douter les locaux. Mais il n'en a rien été : dans la foulée, Makama s'est offert un doublé pour remettre les siens aux commandes (60e, 2-1).


Le score n'évoluera plus : Norwich assure l'essentiel avec cette victoire, pour revenir à deux points d'Oxford (22e). Portsmouth (première équipe hors de la zone rouge) a trois unités de plus.

