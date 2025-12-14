🎥 Quel scénario ! Tolu Arokodare pense faire taire Arsenal, les Gunners sauvés par deux auto-buts

🎥 Quel scénario ! Tolu Arokodare pense faire taire Arsenal, les Gunners sauvés par deux auto-buts
Photo: © photonews

Après avoir battu le Club de Bruges en semaine, Arsenal retrouvait son championnat domestique. Les Gunners ont eu toutes les peines du monde à se défaire de Southampton.

Le duel entre Arsenal et Manchester City se poursuit au sommet de la Premier League. Hier, les Gunners avaient l'occasion de mettre leur concurrent sous pression avec la réception de Wolverhampton. Le premier qui accueille le dernier : un match plutôt déséquilibré sur papier. Et pourtant, le suspense était de la partie jusqu'au bout.

Sans la moindre victoire depuis le début de saison, Wolverhampton a fait le dos rond en première mi-temps. Du haut de ses 73% de possession de balle, Arsenal a peiné à se montrer dangereux : pas un arrêt à effectuer pour le gardien des visiteurs.

Le match bascule

Les Londoniens ont accentué la pression dans le deuxième acte, et cela a fini par payer. A 20 minutes de la fin du temps réglementaire, l'Emirates Stadium célébrait un but contre son camp des  Wolves, après que le corner direct de Bukayo Saka ait rebondi sur le poteau, puis sur le gardien Sam Johnstone (70e, 1-0).

Le plus dur semblait fait pour les Gunners. Mais les changements (notamment les montées de Jackson Tchatchoua et Tolu Arokodare) ont fait du bien à Wolverhampton. C'est d'ailleurs Arokodare qui a glacé tout un stade en déviant un centre appuyé de Mateus Mane au début du temps additionnel pour égaliser à la surprise générale (90e, 1-1).

C'est alors Arsenal qui est reparti à l'offensive. Dans le moneytime, un autre but contre son camp provoqué par Bukayo Saka a sauvé la mise. En devançant Gabriel Jesus dans le rectangle, Yerson Mosquera a dévié le ballon dans son but, offrant la victoire aux troupes de Mikel Arteta (90+3e, 2-1). L'écart sur Manchester City est de cinq points avant le match des Cityzens contre Crystal Palace.

