🎥 Un but qui vaut de l'or : Nikola Stulic rugit pour la première fois depuis son départ de Charleroi

Nikola Stulic est désormais actif à Lecce. L'attaquant serbe a enfin ouvert son compteur en Serie A.

En fin de mercato, Charleroi avait vendu Nikola Stulic à Lecce pour cinq millions d'euros. Le Sporting capitalisait sur l'excellente deuxième partie de saison dernière (16 buts à partir du mois de décembre) de son joueur.

Stulic a beau s'être longtemps cherché dans le Pays Noir (jusqu'à redescendre avec l'équipe U23 en Nationale 1), il reste un coup dans le mille de la part du club, qui n'avait déboursé que 750 000 euros pour aller le chercher en Serbie il y a deux ans.

Le natif de Sremska Mitrovica fait désormais face aux défenses de la Serie A. Cela demande forcément une période d'adaptation : jussqu'à ce weekend, il n'avait pas encore inscrit le moindre but pour sa nouvelle équipe.

Une déviation qui vaut cher

Mais tout vient à point à qui sait attendre : hier soir, Stulic a été élu homme du match contre Pise après avoir inscrit le seul but de la rencontre. Un vrai but de numéro neuf, en se défaisant du marquage adverse avant de conclure en une touche.

Le but de Nikola Stulic 🇷🇸 contre Pisa ⚽️pic.twitter.com/xrYjhTGx7Z



— Gazzett'Azzurri🇮🇹 (@GazzettAzzurri) December 13, 2025

Nikola Stulic a bien choisi son moment pour ouvrir son compteur : avant la rencontre, Pisa (première équipe dans la zone rouge) pouvait revenir à hauteur. La victoire permet à Lecce de repousser son adversaire à six points.