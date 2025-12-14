Plus de 400 matchs en pro avant le grand tournant : un ancien Diable se reconvertit comme agent immobilier

Plus de 400 matchs en pro avant le grand tournant : un ancien Diable se reconvertit comme agent immobilier
Photo: © photonews

Le milieu du football a beau être potentiellement très rémunérateur, il reste conseillé d'avoir un plan clair pour l'après-carrière. Les exemples à suivre ne manquent pas.

Pour beaucoup de joueurs, raccrocher les crampons est comme une petite mort. C'est que mettre de côté l'activité qu'ils pratiquent depuis le plus jeune âge, celle qui les fait rêver depuis toujours, n'est pas une décision facile à prendre.

Certains ont ainsi très difficile à rebondir. Mais d'autres s'épanouissent tout autant, si pas plus, dans leur nouvelle vie. On pense évidemment à ceux qui restent dans le milieu, que ce soit comme agent, entraîneur ou directeur sportif.

D'autres choisissent de complètement tourner la page. C'est par exemple le cas de Stijn De Smet. Depuis sa retraite sportive en décembre 2020, l'ancien milieu offensif a radicalement changé de cap.

Dans un tout autre milieu

Aujourd'hui âgé de 40 ans, il est à la tête d'une agence immobilière active à Bruges et dans ses environs. Dans sa présentation, il mentionne sa carrière de joueur, mais met surtout en avant ses deux diplômes dans le marketing et l'immobilier.

Même après avoir été Diable Rouge (deux sélections sous René Vandereycken en 2008) et plus de 400 matchs professionnels disputés en Belgique, le besoin de se montrer actif est bien présent pour ne pas tomber dans le vide qu'engendre souvent un départ à la retraite.

