Au mental ! La Louvière glace Zulte Waregem dans le temps additionnel et rend un fier service au Standard

Photo: © photonews

La Louvière est allée décrocher un partage (2-2) sur la pelouse de Zulte Waregem. Les Loups sont revenus au score par deux fois dans le temps additionnel.

Sonnée par la défaite à domicile contre Dender, la RAAL se rendait à Zulte Waregem pour tenter de décrocher sa première victoire depuis le 2 novembre en championnat. Les Loups ont entamé la rencontre groupés à l'Elindus Arena, ne concédant aucune occasion à leur hôte durant les 25 premières minutes.

Les visiteurs ont même osé quelques incursions dans la surface adverse, Owen Maës a notamment réclamé un penalty, en vain. C'est même pour une phase dans l'autre rectangle que Wesli De Cremer a été appelé pour un accrochage...de Maës. Penalty pour Zulte Waregem, la sanction est tombée des pieds d'Anton Tanghe (31e, 1-0).

En fin de première mi-temps, scénario inverse : l'arbitre a sifflé penalty pour les locaux, encore pour une phase impliquant Owen Maës. Mais le VAR l'a cette fois appelé à se déjuger. Pas de penalty...mais bien une égalisation pour la RAAL ! Dans le temps additionnel, Maës a vu son centre être remisé par Dario Benavides au second poteau. Pape Fall a alors surgi pour égaliser, déjà son quatrième but en trois matchs (45+6e, 1-1).

La RAAL y croit jusqu'au bout

En deuxième mi-temps, Zulte Waregem a continué à s'approprier la possession de balle, sans toutefois se créer d'occasion. C'est même la RAAL qui est passée proche de faire 1-2 sur corner. Mais Maxence Maisonneuve a été contré à même la ligne de but, avant de voir son ballon repoussé par le poteau (72e). 

Moins de cinq minutes plus tard, le Essevee passait devant. Le tir de Joseph Opoku était peu puissant mais parfaitement placé (76e, 2-1). Dos au mur, La Louvière a poussé dans les dix dernières minutes et a fini par égaliser dans le temps additionnel. C'est Nolan Gillot qui s'est mué en héros, comme en Coupe, pour inscrire le 2-2.

La RAAL ne progresse pas beaucoup au classement (à égalité avec Charleroi et Louvain) mais garde six points d'avance sur le Cercle de Bruges et retrouve surtout le sourire après être revenue par deux fois dans le temps additionnel. De son côté, Zulte Waregem concède un cinquième partage de rang et manque de chiper la sixième place du Standard.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

RAAL La Louvière
Zulte Waregem

Plus de news

Jupiler Pro League

 Journée 18
Standard Standard 0-1 OH Louvain OH Louvain
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-3 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 0-0 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 14/12 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/12 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 14/12 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 14/12 Westerlo Westerlo
