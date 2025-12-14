Encore plus affûté qu'en Belgique : le joueur le plus rapide de Premier League est Bruxellois

Les temps sont durs pour Wolverhampton, dernier de Premier League. Pourtant, on ne peut pas reprocher à Jackson Tchatchoua de ne pas donner de sa personne.

Quelle évolution pour Jackson Tchatchoua depuis son départ de Charleroi ! Le Bruxellois avait d'abord quitté le Pays Noir sous forme de prêt au Hellas Vérone il y a deux ans et demi. Convaincu de son potentiel, le Hellas avait levé l'option d'achat, estimée à près de quatre millions d'euros.

Le club italien a rapidement rentabilisé l'opération : une saison aboutie plus tard, Tchatchoua filait à Wolverhampton pour 12,50 millions d'euros. Après être devenu une référence à son poste en Serie A, le voici à l'assaut de la Premier League.

Mais si Wolverhampton l'a recruté à la fin du mois d'août pour un tel prix, c'est aussi parce que la situation est périlleuse sur le plan sportif. L'équipe n'a pas remporté le moindre match en Premier League cette saison. Le triste bilan de 2 sur 45 lui vaut sans surprise la dernière place.

Toujours aussi vif sur son flanc droit

Même s'il a tâté du banc lors de la défaite 1-4 du week-end dernier contre Manchester United, Tchatchoua est assez souvent titulaire. Contre Everton, il a même effectué le sprint le plus rapide de la saison. Chronométré à 37,30 km/h, il devance Bryan Mbeumo (36,36 km/h) et Dan James (36,14 km/h).



Un effort qui lui vaut même d'être le troisième joueur le plus rapide de la Premier League depuis que ces statistiques sont collectées (saison 2020/2021). Il n'est devancé que par Kyle Walker, flashé à...37,31 km/h et Micky Van de Ven (37,38 km/h).