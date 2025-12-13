"Il y a une limite à tout" : Thomas Henry revient sur son échange musclé d'hier soir avec un supporter

Thomas Henry n'a pas apprécié les critiques de certains à l'issue de la défaite d'hier soir contre Louvain. Avec une nuit de recul, il est revenu sur son échange tendu avec un supporter.

La frustration est grande au Standard. Hier, Sclessin a vécu un nouveau match rempli d'incompréhension contre Louvain. Après le coup de sifflet final, une scène a parfaitement illustré le malaise ambiant : pendant l'interview télé de Matthieu Epolo, Thomas Henry s'est expliqué avec un supporter qu'il jugeait irrespectueux.

Il est revenu sur cet épisode via ses réseaux sociaux : "J’ai toujours dialogué avec beaucoup de supporters depuis ces six premiers mois quand on me l’a demandé. Je prône toujours le dialogue constructif et tout s’est très bien passé avec beaucoup d’entre vous. Malgré la frustration générale, j’essaye toujours d’être le plus abordable possible, surtout avec les plus jeunes demandant des photos ou autographes. Et je continuerai à l’être quoi qu’il arrive", précise-t-il dans un premier temps.

Les nerfs de Sclessin mis à rude épreuve

Le Français semble assez marqué par la situation : "Que vous soyez déçu par le contenu et les résultats du club, nous l’avons bien compris. Vous avez le droit de nous faire des reproches sur beaucoup de choses, de nous le dire et de le faire entendre".

"Par contre, il y a une limite à tout. Ne vous cachez pas derrière la liberté d’expression quand ça vous arrange. À partir du moment où vous dépassez la limite, que vous insultez, provoquez, menacez un joueur, père de famille devant des enfants ou même sa famille, ne vous étonnez pas de la réaction", poursuit-il.

Thomas Henry veut garder l'unité autour de l'équipe malgré la morosité ambiante : "Le plus important reste le Standard de Liège. Gardons une atmosphère positive pour enfin remettre le club là où il doit être. C’est ce que tout le monde souhaite". Cela passera par du positivisme autour de l'équipe...lui-même alimenté par la prestation des joueurs sur le terrain.