L'électrochoc avant la trêve ? Un nouvel entraîneur sur le point d'être limogé en Jupiler Pro League

Un nouvel entraîneur serait sur le point d'être remercié en Jupiler Pro League. Onur Cinel ne devrait pas résister à son récent bilan de 6 points sur 39 et à la nouvelle défaite du Cercle contre Malines.

Le Cercle de Bruges est en grande difficulté et n'a plus remporté le moindre match de championnat depuis... le 23 août et son large succès sur le terrain du Standard (0-3) ;

Éliminés de la Coupe de Belgique par La Gantoise, les Groen & Zwart occupent l'avant-dernière place du championnat. En conférence de presse, Onur Cinel se défend continuellement en expliquant que sa jeune équipe mérite souvent mieux, mais le récent bilan du Cercle est sans appel : 6 points sur 39.

Le renvoi d'Onur Cinel, une question de temps

Ce samedi contre Malines, le Cercle a terminé la rencontre avec davantage d'expected goals que son adversaire (2,07 contre 1,51), est parvenu à inscrire deux buts, mais a tout de même achevé la partie bredouille.

Une nouvelle défaite qui pourrait valoir l'éviction d'Onur Cinel, rapportent nos confrères de Het Nieuwsblad. "Il est le énième entraîneur sur le point d'être limogé depuis le rachat du club par l'AS Monaco", écrit le quotidien du nord du pays, qui vise clairement le fonctionnement d'ensemble de cette multipropriété.



Le limogeage d'Onur Cinel ne serait qu'une question de temps, selon Het Nieuwsblad, alors que le Cercle de Bruges doit encore affronter Louvain et l'Union Saint-Gilloise avant la trêve hivernale. Un vent de panique souffle en Venise du Nord.