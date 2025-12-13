Match fou entre le RWDM et l'Olympic, les Francs Borains craquent : soirée à suspense en D1B

La 17e journée de Challenger Pro League s'est poursuivie ce soir avec trois matchs au programme. Le match phare de la soirée ? Incontestablement le partage entre le RWDM et l'Olympic

Sans victoire depuis huit matchs, le RWDM Brussels recevait l'Olympic Charleroi, un match synonyme de retour au Stade Machtens pour Niklo Dailly, ancien chouchou du public local. Les buts n'ont pas traîné dans cette rencontre : Toshio Lake a ouvert la marque pour les visiteurs après quatre minutes. Mais le RWDM n'a pas eu le temps de gamberger : Tibo Persyn a égalisé au quart d'heure (15e, 1-1).

Score de parité au repos, il a fallu attendre le deuxième acte pour voir la rencontre s'emballer à nouveau. Cela a bien mal commencé pour le RWDM : Mats Lemmens a été exclu dès la reprise, avant que...Niklo Dailly ne fasse 1-2 à l'heure de jeu.

Malgré leur manque de confiance actuel, les Molenbeekois n'ont pas abdiqué : cinq minutes plus tard, Matias Segovia a égalisé (65e, 2-2). En infériorité numérique, les troupes de Frédéric Frans ont même réalisé l'exploit de renverser la situation : juste avant d'entamer le dernier quart d'heure, Aïman Maurer a inscrit le 3-2.

De quoi permettre au RWDM de retrouver le sourire ? Il ne s'en est pas fallu de beaucoup. Mais après six minutes de temps additionnel, Rayan Berberi est venu gâcher la fête que préparait le Stade Machtens en égalisant sur le fil. 3-3, score final : le RWDM se sera plus que bien battu mais n'arrive toujours pas à gagner et est désormais onzième.

Les Francs Borains et le Beerschot battus

Les autres matchs de la soirée ont été moins prolifiques, mais pas moins riches en événements marquants. Le Beerschot a d'ailleurs été battu à domicile. Face au Patro Eisden, le match est longtemps resté sur un fil. Mais l'exclusion de Rajiv van La Parra dans la dernière demi-heure a tout changé. En supériorité numérique, le Patro a créé la surprise grâce à deux buts signés Milan Robberechts et Leandro Rousseau. Les Limbourgeois dépassent le RFC Liège et reviennent à cinq points de la troisième place, occupée par leur adversaire du soir.

Entre les Francs Borains et le Lierse, cela s'est aussi joué dans le moneytime. Désireux de faire oublier la première défaite sous les ordres d'Yves Vanderhaeghe à Beveren, les protégés du Stade Robert Urbain ont longtemps fait le dos rond contre le Lierse. Mais les visiteurs ont finalement inscrit le seul but de la rencontre par Victor Daguin à huit minutes de la fin du temps réglementaire. Les Francs Borains enchaînent donc une seconde défaite de rang et restent douzièmes.

Division 2

 Journée 17
Lommel SK Lommel SK 2-0 La Gantoise La Gantoise
SK Beveren SK Beveren 2-1 RSCA Futures RSCA Futures
KV Courtrai KV Courtrai 1-0 RFC Seraing RFC Seraing
RWDM Brussels RWDM Brussels 3-3 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Francs Borains Francs Borains 0-1 Lierse SK Lierse SK
Beerschot Beerschot 0-2 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
KSC Lokeren KSC Lokeren 14/12 Jong Genk Jong Genk
Eupen Eupen 14/12 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
