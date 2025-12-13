Mons battu par Virton, le SL 16 grapille un point : les résumés de D1 ACFF

Mons battu par Virton, le SL 16 grapille un point : les résumés de D1 ACFF
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Quatre matchs au programme ce soir pour débuter la 17e journée de D1 ACFF. Petit tour d'horizon des résultats.

En haut du classement, Mons avait l'occasion de prendre trois points d'avance sur Tubize-Braine (qui jouera demain à Habay). Mais pour cela, il fallait l'emporter contre Virton, troisième. Un joli face-à-face entre Dylan De Belder (15 buts cette saison) et Mayron De Almeida (12 buts), les deux meilleurs artificiers de la série.

Mettons tout de suite fin au suspense : aucun des deux hommes n'a marqué ce soir. Dans ce choc, ce sont les défenses qui ont pris l'avantage...et plus particulièrement celle de Virton.

L'Excel est en effet parvenu à prendre son adversaire à défaut après 20 minutes et ce but signé Valentin Guillaume. Les Gaumais ont ensuite été suffisamment solides pour conserver leur avantage jusqu'au bout malgré le soutien du Tondreau. 0-1, score final, Mons laisse l'occasion à Tubize-Braine de prendre ses distances en tête du classement. Les Dragons voient également Virton revenir à cinq points.

Rochefort fait la bonne opération

De son côté, Rochefort a créé la surprise en allant s'imposer 0-1 à Meux, pourtant bien au chaud dans le top 6. Le seul but de la rencontre a été marqué par Lucas Baudot avant l'heure de jeu. De quoi permettre aux visiteurs de revenir à deux points du top 6.  En effet, les U23 du Sporting Charleroi, sixièmes, ont été battus 4-1 chez leurs homologues de l'Union Saint-Gilloise, 24 heures avant la confrontation entre les équipes fanions des deux clubs.

Lire aussi… Un retour attendu à l'Union après des mois à l'infirmerie : "Ça prend vraiment la bonne direction"
Dans le quatrième et dernier match de la soirée entre le SL 16 et l'Union Namur, il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir la situation se décanter. Les jeunes du Standard ont ouvert le score dès la reprise via Bradley Nam, mais Namur est revenu au score à l'heure de jeu pour arracher un point et garder son adversaire à la dernière place, quatre unités plus bas.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 1 ACFF
Division 1 ACFF Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Mons
Charleroi

Plus de news

"Le penalty ? C'est une honte" : Adriano Bertaccini n'en revient pas

"Le penalty ? C'est une honte" : Adriano Bertaccini n'en revient pas

23:40
Les Mauves ont dû mordre sur leur chique : les cotes d'Anderlecht contre STVV

Les Mauves ont dû mordre sur leur chique : les cotes d'Anderlecht contre STVV

23:20
2
Anderlecht aura eu besoin de souffrir, mais s'est réveillé pour renverser Saint-Trond

Anderlecht aura eu besoin de souffrir, mais s'est réveillé pour renverser Saint-Trond

22:47
🎥 Goto n'en demandait pas tant : Anderlecht n'en revient pas du penalty sifflé contre Thorgan Hazard

🎥 Goto n'en demandait pas tant : Anderlecht n'en revient pas du penalty sifflé contre Thorgan Hazard

23:00
1
Douze minutes de silence au Lotto Park : voici pourquoi les supporters protestaient

Douze minutes de silence au Lotto Park : voici pourquoi les supporters protestaient

22:00
"Déçu que ça se produise à nouveau" : Frédéric Taquin entre deux sentiments après la remontée de la RAAL

"Déçu que ça se produise à nouveau" : Frédéric Taquin entre deux sentiments après la remontée de la RAAL

22:20
Un retour attendu à l'Union après des mois à l'infirmerie : "Ça prend vraiment la bonne direction"

Un retour attendu à l'Union après des mois à l'infirmerie : "Ça prend vraiment la bonne direction"

14:00
Match fou entre le RWDM et l'Olympic, les Francs Borains craquent : soirée à suspense en D1B

Match fou entre le RWDM et l'Olympic, les Francs Borains craquent : soirée à suspense en D1B

22:05
Plus fragile qu'au Standard ? Le sort s'acharne au pire moment sur Ilay Camara

Plus fragile qu'au Standard ? Le sort s'acharne au pire moment sur Ilay Camara

21:40
🎥 L'adieu à une légende du RSCA : l'émouvant hommage du Lotto Park à Glen De Boeck

🎥 L'adieu à une légende du RSCA : l'émouvant hommage du Lotto Park à Glen De Boeck

21:20
Son pari fou commence à prendre forme : l'opération redressement se poursuit pour Philippe Clement

Son pari fou commence à prendre forme : l'opération redressement se poursuit pour Philippe Clement

21:00
"Il y a une limite à tout" : Thomas Henry revient sur son échange musclé d'hier soir avec un supporter

"Il y a une limite à tout" : Thomas Henry revient sur son échange musclé d'hier soir avec un supporter

20:40
1
Au mental ! La Louvière glace Zulte Waregem dans le temps additionnel et rend un fier service au Standard

Au mental ! La Louvière glace Zulte Waregem dans le temps additionnel et rend un fier service au Standard

20:22
2
Un ancien de Pro League ne mâche pas ses mots à propos du Club de Bruges : "À côté de la plaque"

Un ancien de Pro League ne mâche pas ses mots à propos du Club de Bruges : "À côté de la plaque"

20:00
Seraing a fait avec ses armes : les Métallos y ont cru jusqu'au bout face au deuxième de D1B

Seraing a fait avec ses armes : les Métallos y ont cru jusqu'au bout face au deuxième de D1B

19:30
Un cadre de l'Antwerp vers une prolongation de contrat ? Il répond

Un cadre de l'Antwerp vers une prolongation de contrat ? Il répond

19:00
Les onze probables de RSCA-STVV

Les onze probables de RSCA-STVV

18:18
Malines prend ses distances avec le Standard, le Cercle plus en danger que jamais

Malines prend ses distances avec le Standard, le Cercle plus en danger que jamais

18:30
Pourquoi Mika Godts ne joue pas avec les Espoirs ? "Je n'ai jamais dit ça"

Pourquoi Mika Godts ne joue pas avec les Espoirs ? "Je n'ai jamais dit ça"

18:00
Deux montées et un rôle d'entraîneur-joueur : le remplaçant de Rik De Mil à Charleroi a déjà de la bouteille

Deux montées et un rôle d'entraîneur-joueur : le remplaçant de Rik De Mil à Charleroi a déjà de la bouteille

09:30
"J'ai toujours plus cru en ses qualités" : les confidences de la femme d'Adriano Bertaccini

"J'ai toujours plus cru en ses qualités" : les confidences de la femme d'Adriano Bertaccini

17:30
5 000 000 de demandes... Malgré des prix hallucinants, les billets pour la Coupe du monde s'arrachent

5 000 000 de demandes... Malgré des prix hallucinants, les billets pour la Coupe du monde s'arrachent

17:00
Du nouveau à Anderlecht : un homme qui pourrait avoir un impact considérable sur les mercatos rejoint le club

Du nouveau à Anderlecht : un homme qui pourrait avoir un impact considérable sur les mercatos rejoint le club

16:30
🎥 Trois (!) blessés en plus au Standard, où l'infirmerie explose : "Jouer chaque semaine à 14, ça n'ira pas" Interview

🎥 Trois (!) blessés en plus au Standard, où l'infirmerie explose : "Jouer chaque semaine à 14, ça n'ira pas"

16:00
Dans les valises de Rik De Mil à Gand ? "Le choix évident, mais le plan n'était pas de déstabilier Charleroi"

Dans les valises de Rik De Mil à Gand ? "Le choix évident, mais le plan n'était pas de déstabilier Charleroi"

10:30
Un Unioniste absent face à Charleroi : "On espère le récupérer pour le dernier match de 2025"

Un Unioniste absent face à Charleroi : "On espère le récupérer pour le dernier match de 2025"

07:20
Absence confirmée pour un attaquant d'Anderlecht avant d'affronter STVV : blessure... ou un transfert en vue ?

Absence confirmée pour un attaquant d'Anderlecht avant d'affronter STVV : blessure... ou un transfert en vue ?

15:30
"On s'attend toujours à une réaction" : Vincent Kompany prudent avant le prochain match du Bayern

"On s'attend toujours à une réaction" : Vincent Kompany prudent avant le prochain match du Bayern

15:00
"Plus le même" depuis son flirt avorté avec l'Union ? Rik De Mil répond à Mehdi Bayat

"Plus le même" depuis son flirt avorté avec l'Union ? Rik De Mil répond à Mehdi Bayat

12:00
2
Un cadre d'Anderlecht appelé par sa sélection pour disputer la Coupe d'Afrique des nations

Un cadre d'Anderlecht appelé par sa sélection pour disputer la Coupe d'Afrique des nations

14:40
"Ce sont des personnes très importantes" : récompensé par le Bayern, Vincent Kompany réagit

"Ce sont des personnes très importantes" : récompensé par le Bayern, Vincent Kompany réagit

14:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/12: Paulina

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/12: Paulina

13:00
Moins d'un mois après avoir pris sa retraite, Zinho Vanheusden annonce une heureuse nouvelle

Moins d'un mois après avoir pris sa retraite, Zinho Vanheusden annonce une heureuse nouvelle

13:30
Le joueur libre le plus cher du marché est un ancien de Pro League, et il s'apprête à retrouver un club

Le joueur libre le plus cher du marché est un ancien de Pro League, et il s'apprête à retrouver un club

13:00
Une saison à 19 buts, mais toujours pas de première sélection : "Tedesco m'avait appelé une fois"

Une saison à 19 buts, mais toujours pas de première sélection : "Tedesco m'avait appelé une fois"

12:40
Le Standard de Liège donne des nouvelles d'Ibrahim Karamoko, sorti sur civière

Le Standard de Liège donne des nouvelles d'Ibrahim Karamoko, sorti sur civière

12:12

Plus de news

Les plus populaires

Division 1 ACFF

 Journée 17
SL16 FC SL16 FC 1-1 Namur Namur
Union SG Union SG 4-1 Charleroi Charleroi
Meux Meux 0-1 Rochefort Rochefort
Mons Mons 0-1 Virton Virton
Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve 14/12 Tubize-Braine Tubize-Braine
Schaerbeek Schaerbeek 14/12 Stockay-Warfusée Stockay-Warfusée
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved