Mons battu par Virton, le SL 16 grapille un point : les résumés de D1 ACFF

Quatre matchs au programme ce soir pour débuter la 17e journée de D1 ACFF. Petit tour d'horizon des résultats.

En haut du classement, Mons avait l'occasion de prendre trois points d'avance sur Tubize-Braine (qui jouera demain à Habay). Mais pour cela, il fallait l'emporter contre Virton, troisième. Un joli face-à-face entre Dylan De Belder (15 buts cette saison) et Mayron De Almeida (12 buts), les deux meilleurs artificiers de la série.

Mettons tout de suite fin au suspense : aucun des deux hommes n'a marqué ce soir. Dans ce choc, ce sont les défenses qui ont pris l'avantage...et plus particulièrement celle de Virton.

L'Excel est en effet parvenu à prendre son adversaire à défaut après 20 minutes et ce but signé Valentin Guillaume. Les Gaumais ont ensuite été suffisamment solides pour conserver leur avantage jusqu'au bout malgré le soutien du Tondreau. 0-1, score final, Mons laisse l'occasion à Tubize-Braine de prendre ses distances en tête du classement. Les Dragons voient également Virton revenir à cinq points.

Rochefort fait la bonne opération

De son côté, Rochefort a créé la surprise en allant s'imposer 0-1 à Meux, pourtant bien au chaud dans le top 6. Le seul but de la rencontre a été marqué par Lucas Baudot avant l'heure de jeu. De quoi permettre aux visiteurs de revenir à deux points du top 6. En effet, les U23 du Sporting Charleroi, sixièmes, ont été battus 4-1 chez leurs homologues de l'Union Saint-Gilloise, 24 heures avant la confrontation entre les équipes fanions des deux clubs.

Lire aussi… Un retour attendu à l'Union après des mois à l'infirmerie : "Ça prend vraiment la bonne direction"›

Dans le quatrième et dernier match de la soirée entre le SL 16 et l'Union Namur, il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir la situation se décanter. Les jeunes du Standard ont ouvert le score dès la reprise via Bradley Nam, mais Namur est revenu au score à l'heure de jeu pour arracher un point et garder son adversaire à la dernière place, quatre unités plus bas.