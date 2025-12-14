"On traîne des pieds avant la trêve" : la RAAL a laissé son adversaire le bec dans l'eau et garde le rythme

Ce samedi, la RAAL La Louvière a accroché le point du partage dans les dernières minutes, à Zulte. Un résultat qui provoque beaucoup de frustration dans le chef de l'entraîneur de l'Essevee, Sven Vandenbroeck.

Sur une série de six matchs sans victoire toutes compétitions confondues, Zulte Waregem espérait renouer avec les trois points face à la RAAL La Louvière, ce samedi soir. Cependant, le jusqu'au-boutisme des Loups a fait la différence.

En première période déjà, les hommes de Frédéric Taquin ont égalisé juste avant le retour aux vestiaires grâce à Pape Moussa Fall, après l'ouverture du score d'Anton Tanghe sur penalty à la demi-heure de jeu.

Dans le deuxième acte, l'Essevee pensait avoir fait la différence à un quart d'heure du terme via Opoku, mais c'était sans compter sur la combativité de la RAAL, qui a à nouveau égalisé dans le temps additionnel, via Nolan Gillot.

Sven Vandenbroeck frustré par l'égalisation de La Louvière

"Le sentiment, c'est la frustration. C'est incroyablement frustrant", a déclaré l'entraîneur de Zulte Sven Vandenbroeck en conférence de presse, cité par Sporza. "Nous avions le ballon, mais nous n'avons pas réussi à percer leur bloc défensif."

"Cette égalisation est une bonne leçon. Il faut toujours rester vigilant jusque dans les dernières secondes. Il faut marquer son adversaire jusqu'au bout, surtout en première zone. C'est une question de maturité et de réactivité. On dirait qu'on traîne des pieds avant la trêve hivernale. C'est tellement dommage d'avoir encaissé ce but en fin de match", a conclu le T1 de l'Essevee.