🎥 Les Anderlechtois ont dû faire la file : le retour plein d'émotion de Francis Amuzu au Lotto Park

Francis Amuzu était de retour au Lotto Park à l'occasion du match d'Anderlecht contre Saint-Trond. Il a visiblement apprécié les retrouvailles avec ses anciens coéquipiers.

Depuis le départ de Francis Amuzu au Brésil il y a moins d'un an, bien des choses ont changé à Anderlecht. Un nouvel entraîneur, une nouvelle direction, plusieurs nouveaux joueurs : le club se transforme à tous les étages.

Mais le Ciske était malgré tout ravi de revenir au Lotto Park. Il a un temps cru que les retrouvailles avec ses anciens coéquipiers seraient gâchées par une défaite contre Saint-Trond, mais Nathan Saliba et Nilson Angulo ont renversé la situation en trois minutes.

Le retour des sourires

De quoi valoir à Amuzu des mines réjouies au moment de le croiser juste avant le tunnel des joueurs. Les Anderlechtois ont même fait la file pour lui faire chacun un câlin.

🔙 | Tout le monde voulait un câlin de Francis Amuzu. 🤗 #ANDSTV pic.twitter.com/2VlfglSmbc — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) December 13, 2025

Les deux blessés Marco Kana et Ludwig Augustinsson ont également salué tout le monde, mais les accolades étaient logiquement plus exubérantes avec Amuzu, notamment dans le chef de Nilson Angulo, Killian Sardella, Moussa N'Diaye ou Mario Stroeykens.





Des joueurs qui, comme Amuzu, ont traversé des moments durs en Mauve et ont compris mieux que quiconque son choix de partir avant la fin de son contrat. Mais dix ans au Sporting ne s'oublient pas comme ça : Francis Amuzu sera vraisemblablement toujours comme chez lui au Lotto Park.