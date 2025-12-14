"Ce ne sont que des balivernes" : le retour d'Ivan Leko à Bruges vivement critiqué

Ivan Leko se prépare à son premier match de championnat depuis son retour au Club de Bruges. Son départ soudain de La Gantoise mettra du temps à être accepté.

Dans une semaine, le Club de Bruges recevra La Gantoise, un match forcément très spécial pour Ivan Leko, qui ne s'attendait pas à vivre cette Bataille des Flandres dans le camp des Blauw en Zwart il y a une semaine encore. Mais avant cela, il y a un déplacement à Dender à négocier.

Leko veut gagner pour lancer son règne et faire taire quelques critiques. C'est que parmi les consultants du nord du pays, beaucoup se montrent très acerbes quant à tout ce qui entoure sa décision d'accepter de quitter La Gantoise pour le grand rival.

Dans Het Belang van Limburg, Johan Boskamp ne critique pas tant le passage des Buffalos vers les Blauw en Zwart en lui-même, mais bien ce qu'il juge comme une hypocrisie crasse : "Quand on a l'opportunité d'aller au Club de Bruges, on la saisit. Mais ses éloges envers l'entraîneur limogé étaient presque insupportables".

Trop de cinéma ?

En revenant au Jan Breydelstadion, Ivan Leko a rappelé de bons souvenirs aux supporters : il y a gagné des trophées comme joueur, puis comme entraîneur. Mais Boskamp n'est pas du genre sentimental : "Ce ne sont que des balivernes. Leko a le sang bleu et noir ? La semaine dernière, c'était bleu et blanc, et dans un an, ce sera peut-être d'une autre couleur". Pour l'ancien entraîneur, ​​ce genre de départ fait partie du métier, mais il n'est pas nécessaire d'enjoliver la réalité.


Il est également surpris de voir Bruges se débarrasser de Nicky Hayen de cette manière : "Le Club a géré la situation de la manière la plus lâche qui soit. Même ses propres supporters sont en désaccord". Ivan Leko aura donc du pain sur la planche pour convaincre les sceptiques. En remportant, par exemple, le titre, comme lors de sa dernière saison sur le banc brugeois ?

