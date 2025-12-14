Officiel : l'Union va être privée de son maître à jouer, Charleroi plus épargné

Officiel : l'Union va être privée de son maître à jouer, Charleroi plus épargné
L'Algérie a publié sa liste en vue de la Coupe d'Afrique des Nations. Comme prévu, Adem Zorgane en fait partie.

Demain, les clubs seront tenus de remettre les joueurs internationaux retenus pour la CAN à leur fédération. La liste de l'Algérie était donc attendue. Sans trop de surprise, Adem Zorgane figure parmi les noms retenus au milieu de terrain.

Le maître à jouer de l'Union Saint-Gilloise avait manqué quelques rassemblements la saison passée mais avait retrouvé les Fennecs en octobre. Vu ses prestations en Belgique et sur la scène européenne, il semblait difficile de se passer de lui.

Au Parc Duden, David Hubert devra donc bien composer sans lui pour les derniers matchs de l'année civile, et possiblement pour la reprise, en fonction du parcours de l'Algérie à la CAN (qui dure jusqu'au 18 janvier). Pas une mince affaire quand l'on connaît l'importance du garçon dans le jeu saint-gillois.

Un rêve devenu réalité pour Zorgane, pas pour Titraoui

Autre club qui attendait la liste avec impatience, Charleroi ne compte finalement aucun joueur sélectionné. Malgré son omniprésence dans le jeu carolo et une sélection pour les derniers amicaux de préparation, Yassine Titraoui manque le coche et restera donc à disposition d'Hans Cornelis.

Même topo pour Kevin Van den Kerkhof. Le latéral compte neuf sélections avec l'Algérie et espérait encore faire partie du groupe il y a quelques semaines grâce à ses prestations au Mambourg. Mais il s'est fait une raison et a subi une légère opération, ce qui explique son absence lors des derniers matchs. Charleroi ne compte donc pour l'instant que Mohamed Koné dans les partants certains à la CAN (Parfait Guiagon est réserve avec la Côte d'Ivoire).

Lire aussi… Et si Charleroi n'allait pas chercher de nouvel entraîneur ? La réponse de Mehdi Bayat

