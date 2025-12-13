"Déçu que ça se produise à nouveau" : Frédéric Taquin entre deux sentiments après la remontée de la RAAL

La RAAL a montré du caractère en revenant à deux reprises sur le terrain de Zulte Waregem. Frédéric Taquin était partagé entre deux sentiments à l'issue

Côté pile, la RAAL a trouvé les ressources mentales pour égaliser à deux reprises dans le temps additionnel à l'extérieur après avoir reçu un énorme uppercut de Dender le weekend dernier. Côté face, elle a à nouveau concédé deux buts et n'a plus gagné depuis six matchs en championnat.

"Je suis content qu'on n'ait pas lâché comme la semaine dernière mais je dois bien avouer que je préférerais voir une équipe plus agressive. On marque le pas mais c'est aussi important de prendre des points quand on est moins bien", estime Frédéric Taquin.

Le verre à moitié plein

"Zulte Waregem a eu le ballon mais n'a pas été souvent dangereux. À 1-1, on aurait même pu prendre l'avantage. Je suis content de notre efficacité : on a frappé trois fois au but et on a marqué deux buts. En revanche, je suis déçu de concéder un nouveau penalty", poursuit l'entraîneur des Loups.

L'autre actualité qui aurait également pu le concerner était la recherche d'un coach menée par Charleroi, le club de sa ville. Mais comme Mehdi Bayat, Taquin a fermé la porte aux rumeurs, niant tout contact avec la direction Zebrée.

L'entraîneur des Loups se concentre sur son équipe. Et il a bien raison : La Louvière va affronter deux concurrents directs au classement (Westerlo et Louvain) pour finir l'année 2025.