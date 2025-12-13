"Déçu que ça se produise à nouveau" : Frédéric Taquin entre deux sentiments après la remontée de la RAAL

"Déçu que ça se produise à nouveau" : Frédéric Taquin entre deux sentiments après la remontée de la RAAL
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La RAAL a montré du caractère en revenant à deux reprises sur le terrain de Zulte Waregem. Frédéric Taquin était partagé entre deux sentiments à l'issue

Côté pile, la RAAL a trouvé les ressources mentales pour égaliser à deux reprises dans le temps additionnel à l'extérieur après avoir reçu un énorme uppercut de Dender le weekend dernier. Côté face, elle a à nouveau concédé deux buts et n'a plus gagné depuis six matchs en championnat.

"Je suis content qu'on n'ait pas lâché comme la semaine dernière mais je dois bien avouer que je préférerais voir une équipe plus agressive. On marque le pas mais c'est aussi important de prendre des points quand on est moins bien", estime Frédéric Taquin.

Le verre à moitié plein

"Zulte Waregem a eu le ballon mais n'a pas été souvent dangereux. À 1-1, on aurait même pu prendre l'avantage. Je suis content de notre efficacité : on a frappé trois fois au but et on a marqué deux buts. En revanche, je suis déçu de concéder un nouveau penalty", poursuit l'entraîneur des Loups.

L'autre actualité qui aurait également pu le concerner était la recherche d'un coach menée par Charleroi, le club de sa ville. Mais comme Mehdi Bayat, Taquin a fermé la porte aux rumeurs, niant tout contact avec la direction Zebrée.

Lire aussi… Au mental ! La Louvière glace Zulte Waregem dans le temps additionnel et rend un fier service au Standard
L'entraîneur des Loups se concentre sur son équipe. Et il a bien raison : La Louvière va affronter deux concurrents directs au classement (Westerlo et Louvain) pour finir l'année 2025.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RAAL La Louvière
Zulte Waregem
Frédéric Taquin

Plus de news

Au mental ! La Louvière glace Zulte Waregem dans le temps additionnel et rend un fier service au Standard

Au mental ! La Louvière glace Zulte Waregem dans le temps additionnel et rend un fier service au Standard

20:22
2
LIVE : Et c'est 2-1, signé Nilson Angulo ! Live

LIVE : Et c'est 2-1, signé Nilson Angulo !

22:29
Mons battu par Virton, le SL 16 grapille un point : les résumés de D1 ACFF

Mons battu par Virton, le SL 16 grapille un point : les résumés de D1 ACFF

22:30
Douze minutes de silence au Lotto Park : voici pourquoi les supporters protestaient

Douze minutes de silence au Lotto Park : voici pourquoi les supporters protestaient

22:00
Match fou entre le RWDM et l'Olympic, les Francs Borains craquent : soirée à suspense en D1B

Match fou entre le RWDM et l'Olympic, les Francs Borains craquent : soirée à suspense en D1B

22:05
Plus fragile qu'au Standard ? Le sort s'acharne au pire moment sur Ilay Camara

Plus fragile qu'au Standard ? Le sort s'acharne au pire moment sur Ilay Camara

21:40
🎥 L'adieu à une légende du RSCA : l'émouvant hommage du Lotto Park à Glen De Boeck

🎥 L'adieu à une légende du RSCA : l'émouvant hommage du Lotto Park à Glen De Boeck

21:20
"Il y a une limite à tout" : Thomas Henry revient sur son échange musclé d'hier soir avec un supporter

"Il y a une limite à tout" : Thomas Henry revient sur son échange musclé d'hier soir avec un supporter

20:40
Son pari fou commence à prendre forme : l'opération redressement se poursuit pour Philippe Clement

Son pari fou commence à prendre forme : l'opération redressement se poursuit pour Philippe Clement

21:00
Un ancien de Pro League ne mâche pas ses mots à propos du Club de Bruges : "À côté de la plaque"

Un ancien de Pro League ne mâche pas ses mots à propos du Club de Bruges : "À côté de la plaque"

20:00
Un cadre de l'Antwerp vers une prolongation de contrat ? Il répond

Un cadre de l'Antwerp vers une prolongation de contrat ? Il répond

19:00
Les onze probables de RSCA-STVV

Les onze probables de RSCA-STVV

18:18
Seraing a fait avec ses armes : les Métallos y ont cru jusqu'au bout face au deuxième de D1B

Seraing a fait avec ses armes : les Métallos y ont cru jusqu'au bout face au deuxième de D1B

19:30
Malines prend ses distances avec le Standard, le Cercle plus en danger que jamais

Malines prend ses distances avec le Standard, le Cercle plus en danger que jamais

18:30
"J'ai toujours plus cru en ses qualités" : les confidences de la femme d'Adriano Bertaccini

"J'ai toujours plus cru en ses qualités" : les confidences de la femme d'Adriano Bertaccini

17:30
Pourquoi Mika Godts ne joue pas avec les Espoirs ? "Je n'ai jamais dit ça"

Pourquoi Mika Godts ne joue pas avec les Espoirs ? "Je n'ai jamais dit ça"

18:00
5 000 000 de demandes... Malgré des prix hallucinants, les billets pour la Coupe du monde s'arrachent

5 000 000 de demandes... Malgré des prix hallucinants, les billets pour la Coupe du monde s'arrachent

17:00
Du nouveau à Anderlecht : un homme qui pourrait avoir un impact considérable sur les mercatos rejoint le club

Du nouveau à Anderlecht : un homme qui pourrait avoir un impact considérable sur les mercatos rejoint le club

16:30
🎥 Trois (!) blessés en plus au Standard, où l'infirmerie explose : "Jouer chaque semaine à 14, ça n'ira pas" Interview

🎥 Trois (!) blessés en plus au Standard, où l'infirmerie explose : "Jouer chaque semaine à 14, ça n'ira pas"

16:00
Absence confirmée pour un attaquant d'Anderlecht avant d'affronter STVV : blessure... ou un transfert en vue ?

Absence confirmée pour un attaquant d'Anderlecht avant d'affronter STVV : blessure... ou un transfert en vue ?

15:30
Un cadre d'Anderlecht appelé par sa sélection pour disputer la Coupe d'Afrique des nations

Un cadre d'Anderlecht appelé par sa sélection pour disputer la Coupe d'Afrique des nations

14:40
"On s'attend toujours à une réaction" : Vincent Kompany prudent avant le prochain match du Bayern

"On s'attend toujours à une réaction" : Vincent Kompany prudent avant le prochain match du Bayern

15:00
Un retour attendu à l'Union après des mois à l'infirmerie : "Ça prend vraiment la bonne direction"

Un retour attendu à l'Union après des mois à l'infirmerie : "Ça prend vraiment la bonne direction"

14:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/12: Paulina

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/12: Paulina

13:00
"Ce sont des personnes très importantes" : récompensé par le Bayern, Vincent Kompany réagit

"Ce sont des personnes très importantes" : récompensé par le Bayern, Vincent Kompany réagit

14:20
Le joueur libre le plus cher du marché est un ancien de Pro League, et il s'apprête à retrouver un club

Le joueur libre le plus cher du marché est un ancien de Pro League, et il s'apprête à retrouver un club

13:00
"Plus le même" depuis son flirt avorté avec l'Union ? Rik De Mil répond à Mehdi Bayat

"Plus le même" depuis son flirt avorté avec l'Union ? Rik De Mil répond à Mehdi Bayat

12:00
2
Moins d'un mois après avoir pris sa retraite, Zinho Vanheusden annonce une heureuse nouvelle

Moins d'un mois après avoir pris sa retraite, Zinho Vanheusden annonce une heureuse nouvelle

13:30
Le Standard de Liège donne des nouvelles d'Ibrahim Karamoko, sorti sur civière

Le Standard de Liège donne des nouvelles d'Ibrahim Karamoko, sorti sur civière

12:12
Une saison à 19 buts, mais toujours pas de première sélection : "Tedesco m'avait appelé une fois"

Une saison à 19 buts, mais toujours pas de première sélection : "Tedesco m'avait appelé une fois"

12:40
Quatre fois plus cher qu'au Qatar ! Le prix démentiel que devront débourser les supporters belge au Mondial

Quatre fois plus cher qu'au Qatar ! Le prix démentiel que devront débourser les supporters belge au Mondial

11:00
Big Rom a faim : les confidences du kiné de Lukaku qui rassureront les Diables...et Anderlecht

Big Rom a faim : les confidences du kiné de Lukaku qui rassureront les Diables...et Anderlecht

11:30
Dans les valises de Rik De Mil à Gand ? "Le choix évident, mais le plan n'était pas de déstabilier Charleroi"

Dans les valises de Rik De Mil à Gand ? "Le choix évident, mais le plan n'était pas de déstabilier Charleroi"

10:30
Besnik Hasi face à un choix difficile : "Il doit retrouver son niveau"

Besnik Hasi face à un choix difficile : "Il doit retrouver son niveau"

10:00
Deux montées et un rôle d'entraîneur-joueur : le remplaçant de Rik De Mil à Charleroi a déjà de la bouteille

Deux montées et un rôle d'entraîneur-joueur : le remplaçant de Rik De Mil à Charleroi a déjà de la bouteille

09:30
"Nous ne tiendrons pas cinq ans" : la proposition osée d'Anderlecht pour réformer le championnat

"Nous ne tiendrons pas cinq ans" : la proposition osée d'Anderlecht pour réformer le championnat

09:00
2

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 18
Standard Standard 0-1 OH Louvain OH Louvain
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-3 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-1 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 14/12 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/12 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 14/12 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 14/12 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved