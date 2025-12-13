Un ancien de Pro League ne mâche pas ses mots à propos du Club de Bruges : "À côté de la plaque"

Un ancien de Pro League ne mâche pas ses mots à propos du Club de Bruges : "À côté de la plaque"
Photo: © photonews

Johan Boskamp s'est montré très critique à l'égard du licenciement de Nicky Hayen au Club de Bruges. Pour le consultant, cette décision confirme une nouvelle fois que les entraîneurs sont traités comme des produits jetables dans le football.

"Quand tout va bien, tu es le Bon Dieu. Quand ça va mal, tes jours sont comptés. Ça ne changera jamais", déclare-t-il dans le Belang van Limburg. Johan Boskamp se montre très critique envers le rôle du président Bart Verhaeghe. "Ce que Verhaeghe a dit à propos du licenciement, c’était complètement à côté de la plaque. Il estimait que Hayen devait lui être reconnaissant. Moi, je penserais exactement l’inverse. Hayen leur a offert un titre, une Coupe et de superbes soirées européennes."

Johan Boskamp estime qu’un minimum de respect fait défaut : "Ça reste un jeu. Un peu de respect pour son prochain ferait honneur à l’homme. Verhaeghe ne doit vraiment pas croire qu’il a inventé le football."

Johan Boskamp estime que le Club de Bruges aurait dû appeler La Gantoise

Selon Johan Boskamp, le fait d’avoir recruté Ivan Leko sans concertation avec La Gantoise est également inacceptable. "Encore un scandale. Je trouve ça terriblement lâche. Est-ce vraiment trop demander que de passer un coup de fil ? Ils ont bien appelé Ivan Leko, alors que Hayen était déjà mis à l’écart."

À propos d'Ivan Leko lui-même, Johan Boskamp se montre plus nuancé : "Oh, ce sont des histoires à dormir debout. Le sang blauw en zwart, bien sûr… La semaine dernière, c’était encore bleu et blanc, et dans un an ce sera peut-être encore une autre couleur. Quand tu as la chance d’aller au Club de Bruges, tu la saisis."

Il estime toutefois que le Club a très mal géré le dossier : "Cela s’est fait de la manière la plus lâche possible. Même leurs propres supporters ne sont pas d’accord. Ça veut tout dire."

