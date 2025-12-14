Un premier départ confirmé à la RAAL : "Je trouve ça noble de sa part"

Lucas Bretelle n'a pratiquement pas joué avec la RAAL depuis son arrivée. Il quittera déjà le club en janvier.

Dans sa volonté de recruter sans se ruiner, La Louvière lorgne souvent vers les divisions inférieures françaises. La formation à la française est souvent gage de qualité mais n'est pas forcément synonyme de réussite chez nous. La preuve avec Lucas Bretelle.

Le milieu de terrain de 23 ans était arrivé gratuitement en provenance d'Orléans, avec un profil intéressant pour jouer devant la défense, notamment révélé lors d'un match de Coupe contre le PSG. Mais chez les Loups, le Parisien n'a pas eu l'occasion de s'illustrer : à peine un quart d'heure en championnat et 90 minutes en Coupe.

Un profil qui ne matche plus avec les plans de Taquin

Le garçon paie également son retour de blessure, qui l'a tenu éloigné des terrains jusqu'à la fin du mois d'octobre. Mais la greffe n'a pas pris : absent du groupe lors des quatre premiers matchs de championnat, Bretelle sera le premier transfert sortant du mercato hivernal.

Frédéric Taquin l'a confirmé en conférence de presse : "Il est arrivé pour un certain plan de jeu mais finalement, après la préparation et le début du championnat, on a adapté ce qu'on voulait faire et il s'y retrouve de moins en moins", explique-t-il, cité par La Dernière Heure.

Bretelle s'en ira au Mans : "ll a demandé à partir et il rejoint une équipe de Ligue 2 qui devrait plus lui convenir. Il vient de se faire opérer, il n'est plus chez nous. Je trouve ça noble de sa part, c'est une décision intelligente". La RAAL misait pourtant gros sur lui avec ces trois ans de contrat. Mais il semble que la meilleure solution a été prise pour tout le monde.