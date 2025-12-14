Sept minutes en guise de victoire : un ancien du Standard rejoue après un AVC et plusieurs jours dans le coma

Sept minutes en guise de victoire : un ancien du Standard rejoue après un AVC et plusieurs jours dans le coma
Photo: © photonews

Samuel Bastien est monté au jeu pour la fin de match du Fortuna Sittard, hier soir. Quelques minutes qui veulent dire beaucoup, après tout ce que le joueur a traversé.

Samuel Bastien n'avait plus disputé le moindre match depuis le mois de mars. Après un moment de silence, il a révélé avoir été victime d'un AVC. Le milieu belgo-congolais a même été dans le coma pendant plusieurs jours.

"J'ai frôlé la mort. Les médecins m'ont dit que je ne pourrais plus jamais jouer au football. C'était une période terrible", expliquait-il à ESPN il y a quelques semaines. L'ancien espoir du Standard et d'Anderlecht a dû subir une intervention chirurgicale, a passé les premiers jours en fauteuil roulant et est resté hospitalisé pendant deux semaines.

Samuel Bastien revient de très très loin

Il a ensuite réappris à marcher dans un centre de rééducation et a progressé plus vite que prévu. Il a même pu reprendre part à l'entraînement. À la fin du mois de novembre, ses progrès lui ont valu un retour dans la sélection du Fortuna Sittard.

Le processus de retour sera très long, mais Bastien se nourrit de moments de joie inespérés il y a quelques mois. Hier, il a savouré sa toute première montée au jeu. Même si la défaite sur le terrain du PEC Zwolle n'était pas de nature à faire la fête, c'est une grande victoire pour le joueur.


Aujourd'hui âgé de 29 ans, Samuel Bastien se reconstruit pas à pas et espère repartir de là où il en était avant son AVC. C'est à dire rebondir après son passage difficile à Burnley, où Vincent Kompany avait insisté pour le recruter. Mais toujours avec l'humilité apprise lors de ces jours passés entre la vie et la mort.

