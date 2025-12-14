En plein boom : le chiffre fou qui fait de Matthieu Epolo l'un des gardiens les plus prometteurs de la planète

En plein boom : le chiffre fou qui fait de Matthieu Epolo l'un des gardiens les plus prometteurs de la planète
Deviens fan de Standard! 2519

Matthieu Epolo confirme ses progrès au Standard. Et cela se reflète dans les chiffres, le plaçant même parmi les gardiens les plus prometteurs de sa génération.

Être capitaine du Standard à 20 ans est tout sauf anodin. Un honneur qui prouve que malgré ses débuts dans l'ombre d'Arnaud Bodart la saison dernière, le jeune gardien a le mental pour rebondir rapidement après ses quelques erreurs de jeunesse.

Le mental, et surtout les qualités footballistiques : s'il n'est toujours pas à l'abri d'une décision hasardeuse ou d'une sortie approximative, Epolo s'impose semaine après semaine comme un joueur déterminant pour le Standard.

De plus en plus décisif

Ses arrêts se traduisent aussi par des chiffres. Et comme souvent lorsque l'on parle de statistiques, c'est vers le CIES qu'il faut regarder. L'une des dernières études de l'Observatoire du Football se penche sur les performances des gardiens U21 à travers la planète.

Pour cela, le centre d'études a comparé les données de tous les gardiens de 21 ans ou moins issus de 52 championnats de première division. Le calcul est simple : examiner le nombre de buts attendus encaissés (xG contre) et le nombre de buts effectivement encaissés.

Pour Matthieu Epolo, la différence est de -0,20. En d'autres termes, le gardien du Standard sauve 0,20 expected goal par match. Seuls Martin Börsheim (Fredrikstad, -0,35), Elis Bishesari (IFK Göteborg, -0,34) et Robin Risser (Lens, -0,28) font mieux parmi les gardiens de 21 ans ou moins. Mike Penders en est à -0,11, ce qui le classe à la sixième place, malgré la différence significative avec Epolo.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Matthieu Epolo

Plus de news

La goutte d'eau qui a fait déborder le vase : la raison de la mise à l'écart de Julien Duranville à Dortmund

La goutte d'eau qui a fait déborder le vase : la raison de la mise à l'écart de Julien Duranville à Dortmund

10:00
La deuxième victoire de la carrière de Felice Mazzu au Standard : "Le coach était un peu fâché cette semaine"

La deuxième victoire de la carrière de Felice Mazzu au Standard : "Le coach était un peu fâché cette semaine"

08:00
Officiel : l'Union va être privée de son maître à jouer, Charleroi plus épargné

Officiel : l'Union va être privée de son maître à jouer, Charleroi plus épargné

08:20
Sébastien Pocognoli a bien observé l'Union mercredi, et pour une bonne raison : "Ça s'est joué à un crampon"

Sébastien Pocognoli a bien observé l'Union mercredi, et pour une bonne raison : "Ça s'est joué à un crampon"

09:00
Hugo Broos coupable de propos racistes et sexistes ? Le communiqué de l'Afrique du Sud est tombé

Hugo Broos coupable de propos racistes et sexistes ? Le communiqué de l'Afrique du Sud est tombé

08:40
Et si Charleroi n'allait pas chercher de nouvel entraîneur ? La réponse de Mehdi Bayat

Et si Charleroi n'allait pas chercher de nouvel entraîneur ? La réponse de Mehdi Bayat

07:20
Un premier départ confirmé à la RAAL : "Je trouve ça noble de sa part"

Un premier départ confirmé à la RAAL : "Je trouve ça noble de sa part"

07:00
🎥 Quel scénario ! Tolu Arokodare pense faire taire Arsenal, les Gunners sauvés par deux auto-buts

🎥 Quel scénario ! Tolu Arokodare pense faire taire Arsenal, les Gunners sauvés par deux auto-buts

07:40
"Le penalty ? C'est une honte" : Adriano Bertaccini n'en revient pas

"Le penalty ? C'est une honte" : Adriano Bertaccini n'en revient pas

23:40
Les Mauves ont dû mordre sur leur chique : les cotes d'Anderlecht contre STVV

Les Mauves ont dû mordre sur leur chique : les cotes d'Anderlecht contre STVV

23:20
6
Encore plus affûté qu'en Belgique : le joueur le plus rapide de Premier League est Bruxellois

Encore plus affûté qu'en Belgique : le joueur le plus rapide de Premier League est Bruxellois

06:30
Plus fragile qu'au Standard ? Le sort s'acharne au pire moment sur Ilay Camara

Plus fragile qu'au Standard ? Le sort s'acharne au pire moment sur Ilay Camara

21:40
Anderlecht aura eu besoin de souffrir, mais s'est réveillé pour renverser Saint-Trond

Anderlecht aura eu besoin de souffrir, mais s'est réveillé pour renverser Saint-Trond

22:47
🎥 Goto n'en demandait pas tant : Anderlecht n'en revient pas du penalty sifflé contre Thorgan Hazard

🎥 Goto n'en demandait pas tant : Anderlecht n'en revient pas du penalty sifflé contre Thorgan Hazard

23:00
1
"Il y a une limite à tout" : Thomas Henry revient sur son échange musclé d'hier soir avec un supporter

"Il y a une limite à tout" : Thomas Henry revient sur son échange musclé d'hier soir avec un supporter

20:40
1
Douze minutes de silence au Lotto Park : voici pourquoi les supporters protestaient

Douze minutes de silence au Lotto Park : voici pourquoi les supporters protestaient

22:00
"Déçu que ça se produise à nouveau" : Frédéric Taquin entre deux sentiments après la remontée de la RAAL

"Déçu que ça se produise à nouveau" : Frédéric Taquin entre deux sentiments après la remontée de la RAAL

22:20
Mons battu par Virton, le SL 16 grapille un point : les résumés de D1 ACFF

Mons battu par Virton, le SL 16 grapille un point : les résumés de D1 ACFF

22:30
🎥 L'adieu à une légende du RSCA : l'émouvant hommage du Lotto Park à Glen De Boeck

🎥 L'adieu à une légende du RSCA : l'émouvant hommage du Lotto Park à Glen De Boeck

21:20
Match fou entre le RWDM et l'Olympic, les Francs Borains craquent : soirée à suspense en D1B

Match fou entre le RWDM et l'Olympic, les Francs Borains craquent : soirée à suspense en D1B

22:05
Au mental ! La Louvière glace Zulte Waregem dans le temps additionnel et rend un fier service au Standard

Au mental ! La Louvière glace Zulte Waregem dans le temps additionnel et rend un fier service au Standard

20:22
2
Son pari fou commence à prendre forme : l'opération redressement se poursuit pour Philippe Clement

Son pari fou commence à prendre forme : l'opération redressement se poursuit pour Philippe Clement

21:00
Un ancien de Pro League ne mâche pas ses mots à propos du Club de Bruges : "À côté de la plaque"

Un ancien de Pro League ne mâche pas ses mots à propos du Club de Bruges : "À côté de la plaque"

20:00
Un cadre de l'Antwerp vers une prolongation de contrat ? Il répond

Un cadre de l'Antwerp vers une prolongation de contrat ? Il répond

19:00
Les onze probables de RSCA-STVV

Les onze probables de RSCA-STVV

18:18
Seraing a fait avec ses armes : les Métallos y ont cru jusqu'au bout face au deuxième de D1B

Seraing a fait avec ses armes : les Métallos y ont cru jusqu'au bout face au deuxième de D1B

19:30
🎥 Trois (!) blessés en plus au Standard, où l'infirmerie explose : "Jouer chaque semaine à 14, ça n'ira pas" Interview

🎥 Trois (!) blessés en plus au Standard, où l'infirmerie explose : "Jouer chaque semaine à 14, ça n'ira pas"

16:00
Malines prend ses distances avec le Standard, le Cercle plus en danger que jamais

Malines prend ses distances avec le Standard, le Cercle plus en danger que jamais

18:30
"J'ai toujours plus cru en ses qualités" : les confidences de la femme d'Adriano Bertaccini

"J'ai toujours plus cru en ses qualités" : les confidences de la femme d'Adriano Bertaccini

17:30
Pourquoi Mika Godts ne joue pas avec les Espoirs ? "Je n'ai jamais dit ça"

Pourquoi Mika Godts ne joue pas avec les Espoirs ? "Je n'ai jamais dit ça"

18:00
5 000 000 de demandes... Malgré des prix hallucinants, les billets pour la Coupe du monde s'arrachent

5 000 000 de demandes... Malgré des prix hallucinants, les billets pour la Coupe du monde s'arrachent

17:00
Du nouveau à Anderlecht : un homme qui pourrait avoir un impact considérable sur les mercatos rejoint le club

Du nouveau à Anderlecht : un homme qui pourrait avoir un impact considérable sur les mercatos rejoint le club

16:30
Absence confirmée pour un attaquant d'Anderlecht avant d'affronter STVV : blessure... ou un transfert en vue ?

Absence confirmée pour un attaquant d'Anderlecht avant d'affronter STVV : blessure... ou un transfert en vue ?

15:30
Un cadre d'Anderlecht appelé par sa sélection pour disputer la Coupe d'Afrique des nations

Un cadre d'Anderlecht appelé par sa sélection pour disputer la Coupe d'Afrique des nations

14:40
Le Standard de Liège donne des nouvelles d'Ibrahim Karamoko, sorti sur civière

Le Standard de Liège donne des nouvelles d'Ibrahim Karamoko, sorti sur civière

12:12
"On s'attend toujours à une réaction" : Vincent Kompany prudent avant le prochain match du Bayern

"On s'attend toujours à une réaction" : Vincent Kompany prudent avant le prochain match du Bayern

15:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 18
Standard Standard 0-1 OH Louvain OH Louvain
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-3 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 13:30 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 18:30 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 19:15 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved