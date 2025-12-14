En plein boom : le chiffre fou qui fait de Matthieu Epolo l'un des gardiens les plus prometteurs de la planète

Matthieu Epolo confirme ses progrès au Standard. Et cela se reflète dans les chiffres, le plaçant même parmi les gardiens les plus prometteurs de sa génération.

Être capitaine du Standard à 20 ans est tout sauf anodin. Un honneur qui prouve que malgré ses débuts dans l'ombre d'Arnaud Bodart la saison dernière, le jeune gardien a le mental pour rebondir rapidement après ses quelques erreurs de jeunesse.

Le mental, et surtout les qualités footballistiques : s'il n'est toujours pas à l'abri d'une décision hasardeuse ou d'une sortie approximative, Epolo s'impose semaine après semaine comme un joueur déterminant pour le Standard.

De plus en plus décisif

Ses arrêts se traduisent aussi par des chiffres. Et comme souvent lorsque l'on parle de statistiques, c'est vers le CIES qu'il faut regarder. L'une des dernières études de l'Observatoire du Football se penche sur les performances des gardiens U21 à travers la planète.

Pour cela, le centre d'études a comparé les données de tous les gardiens de 21 ans ou moins issus de 52 championnats de première division. Le calcul est simple : examiner le nombre de buts attendus encaissés (xG contre) et le nombre de buts effectivement encaissés.

Pour Matthieu Epolo, la différence est de -0,20. En d'autres termes, le gardien du Standard sauve 0,20 expected goal par match. Seuls Martin Börsheim (Fredrikstad, -0,35), Elis Bishesari (IFK Göteborg, -0,34) et Robin Risser (Lens, -0,28) font mieux parmi les gardiens de 21 ans ou moins. Mike Penders en est à -0,11, ce qui le classe à la sixième place, malgré la différence significative avec Epolo.



