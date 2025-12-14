La goutte d'eau qui a fait déborder le vase : la raison de la mise à l'écart de Julien Duranville à Dortmund

Julien Duranville est dans le dur à Dortmund. Un départ cet hiver semble de plus en plus inévitable.

Zéro : c'est le nombre de minutes disputées par Julien Duranville cette saison. Le Bruxellois de 19 ans a d'abord été tenu écarté des terrains jusqu'à la fin du mois d'octobre suite à une rupture de l'articulation acromio-claviculaire. Mais depuis son retour, il ne semble pas en mesure de se tailler une place au sein de l'équipe première.

Niko Kovac n'a jamais semblé particulièrement le porter dans son coeur et ne lui pardonnera rien. "La concurrence est très forte dans l’équipe. C’est difficile pour lui d’y trouver sa place. Nous sommes au BVB : il y a de très bons joueurs et il en fait partie, mais les autres sont meilleurs", avait déclaré l'entraîneur croate en début de semaine.

Sur une voie de garage dans la Ruhr

Pas de quoi égayer le quotidien du jeune Diable Rouge (deux sélections sous Domenico Tedesco). D'autant que Kovac reste fidèle à sa ligne de conduite : pourtant fit, Duranville n'est même pas dans le groupe pour le déplacement de ce dimanche à Fribourg, et ce malgré plusieurs absents notables.

On en sait désormais un peu plus : Kicker rapporte que cette absence est bien une sanction liée à son comportement. Après avoir déjà affiché un manque de motivation flagrant à l'entraînement, l'ancien Anderlechtois serait arrivé en retard à la dernière séance de samedi.



Même sanction pour Cole Campbell, lui aussi apparu trop apathique à l'entraînement. Le duo se dirige vraisemblablement vers un départ cet hiver. Campbell serait d'ailleurs dans le viseur du Club de Bruges.