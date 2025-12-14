"Si tu perds, au moins, joue bien" : le Standard est conscient de ses problèmes, et c'est déjà ça...

Bien trop brouillon offensivement, le Standard doit trouver le moyen d'apporter davantage de danger dans le rectangle adverse. C'est ce qui a clairement manqué aux Rouches, vendredi soir contre Louvain.

Sans rien montrer, le Standard a été battu par une combative mais tout de même peu impressionnante équipe de Louvain, vendredi soir à Sclessin. C'est donc avec beaucoup de frustration que Henry Lawrence s'est présenté à notre micro au coup de sifflet final.

"C'était un terrible match, et c'est un terrible résultat. On n'a pas bien joué à la maison, sauf peut-être en première mi-temps où c'était 'ok' de temps en temps. On a manqué de qualité dans la création des occasions. En jouant comme ça, c'est difficile de décrocher un résultat."

Le Standard doit trouver comment amener du danger

Corrects dans l'organisation, sauf sur le but de Louvain où la passe arrive trop facilement entre les défenseurs, les Rouches se sont montrés faméliques dans la moitié du terrain adverse et n'ont pratiquement pas inquiété Tobe Leysen.

"On n'a quasiment pas créé d'occasions, à part dans les dernières minutes. Chez nous, on devrait avoir plus d'occasions et marquer plus de buts. C'était le genre de matchs dans lesquels on attendait un résultat. Le coach ? Bien sûr, il est furieux, mais la saison n'est pas finie. Il nous reste deux matchs avant la fin de l'année pour nous ressaisir. On va faire le maximum pour les remporter."



"Je pense qu'aucune équipe ne gagne tous les matchs. Mais si tu perds, joue au moins bien, et le plus frustrant est que ça n'a pas été le cas. On a perdu et on n'a pas bien joué", a conclu le joueur de 24 ans, qui enchaînait une cinquième titularisation consécutive sur le côté droit en l'absence de Marlon Fossey.