Un ex-Diable Rouge prend la défense de Guardiola : "Pour moi, il n'a fait aucune erreur"

Pep Guardiola a une nouvelle fois échoué en Ligue des Champions, cette fois-ci face au Real Madrid (3-1, score cumulé 6-5). Si les railleries et les critiques pleuvent sur le tacticien espagnol, Gert Verheyen n'est pas d'accord pour dire qu'il a fauté.

Pour Sporza, l'ancien Diable Rouge Gert Verheyen (50 sélections) est revenu sur les choix du coach de Manchester City durant le match. "Pour moi, il n'a pas fait d'erreur. Il a remplacé De Bruyne, mais Gündogan est à l'origine de l'attaque sur laquelle City marque et il n'est pas non plus un moins bon joueur que Kevin De Bruyne."

Qu'a-t-il pensé de la prestation du Diable Rouge, qui a peiné à peser sur l'ensemble du match ? "Kevin n'a pas joué un match brillant ou quelque chose comme ça, il a joué un match 'normal' pour ses standards. Je ne pense pas que l'on puisse reprocher quoi que ce soit à qui que ce soit. Parfois, il se passe des choses dans le football que l'on ne peut pas expliquer. Cela s'est produit tant de fois à Madrid."

Les Madrilènes doivent-ils donc leur place en finale à la chance ? "Non, c'est de la pure qualité. Ils ont beaucoup de joueurs qui peuvent faire ressortir la qualité pure à n'importe quel moment et grâce à ça, ils peuvent marquer des buts, faire basculer les matchs et les décider", pense Verheyen.