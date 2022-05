Pôle position pour Liverpool dans le dossier Aurélien Tchouaméni

La grosse sensation de Ligue 1 cette saison fait tourner la tête des géants européens.

Après un début de saison difficile, Philippe Clément et l'AS Monaco ont enchaîné ce vendredi une huitième victoire consécutive sur la pelouse de Lille, et reviennent au meilleur moment dans la course à la Ligue des Champions. Les Monégasques ont même provisoirement chipé la deuxième place à l'Olympique de Marseille, qui se déplace ce soir à Lorient. Comment expliquer cette poussée d'adrénaline soudaine sur le Rocher alors que l'équipe semblait moribonde quelques semaines auparavant ? Un homme participe en tout cas grandement à cette montée en puissance : Aurélien Tchouaméni. Déjà très bon depuis la saison dernière, le jeune milieu de terrain français parait encore avoir passé un cap ces dernières semaines. Un cap qui le place également sur la shortlist de plusieurs grands clubs européens. Ces dernières semaines, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et Liverpool se sont notamment positionnés sur la piste d'Aurélien Tchouaméni. Selon le souvent très bien informé Julien Maynard, les Reds tiennent actuellement la corde pour le joueur dont l'AS Monaco réclame une somme avoisinant les 70M€.