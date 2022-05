Villarreal et Séville ne neutralisent

Fin de match animée, dans une rencontre décisive pour l'Europe.

86 minutes sans but, puis tout se décante. Lo Celso a bien cru offrir 3 points cruciaux dans la course à l'Europe de Villarreal, mais Jules Koundé a égalisé à la 90e+6 minute ! Le Français avait inscrit un but contre son camp plus tôt dans le match mais heureusement ce dernier a été annulé par le VAR.

Séville est 3e et en bonne position pour accrocher la qualification pour la Ligue des Champions. Villarreal est 7e et à 3 points de la 6e place de la Real Sociedad, synonyme de Conference League.