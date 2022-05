Défait à la Fiorentina, l'AS Rome se rapproche des places non-européennes

Deux buts lors des dix premières minutes ont permis aux hommes de Vincenzo Italiano d'entrer à nouveau dans les places européennes.

C'était un match très important ce soir entre la Fiorentina et l'AS Rome. La Viola avait l'occasion de se rapprocher et même d'entrer dans les places européennes, tandis que la Roma pouvait prendre trois points d'avance sur l'Atalanta à deux rencontres de la fin du championnat. Et ce sont les locaux qui ont fait la différence, et ce, dans les dix premières minutes. Dès la 5e minute, Nicolas Gonzalez convertissait son penalty et donnait l'avantage aux locaux. Six minutes plus tard, Giacomo Bonaventura, sur une passe décisive de Cabral, double l'avantage en faveur de la Viola. Le résultat ne bougera plus, et la Fiorentina revient à égalité de la Roma et de l'Atalanta, aux six, sept et huitièmes places du classement.