La RAAL B a livré une saison tout simplement exceptionnelle : "Cela n'avait jamais été réalisé dans la province du Hainaut"

Officiellement champions depuis le 26 mars dernier, les Loups ont n'ont jamais été inquiétés durant la saison. Et leurs statistiques ont de quoi donner le vertige.

La RAAL B a été sacrée championne (P4E hennuyère), mais a aussi enregistré 28 victoires en autant de rencontres. "Notre saison est incroyable", nous confie Luigi Scichilone. "L'objectif initial, c'était d'être champion. Ensuite, d'autres desseins sont venus s'ajouter : dépasser la barre des 100 buts puis des 200 avant d'essayer de réaliser le perfect, à savoir 28 victoires sur 28 rencontres. Être invaincu, c'est déjà énorme, mais tout gagner ! De plus, nous voulions que chaque joueur puisse marquer un but, et ce fut chose faite. Mes deux gardiens ont inscrit leur but sur penalty", explique l'entraîneur des Loups.

Malgré leur titre assuré à quatre journées de la fin, l'équipe hennuyère n'a rien lâché avec ses 204 buts marqués et seulement 12 encaissés. " Nous ne nous sommes jamais relâchés et avons continué de pratiquer notre football avec nos objectifs tout en restant bien concentrés. D'après ce que j'ai pu constater au niveau des statistiques, ce "perfect" n'avait jamais été réalisé dans la province du Hainaut. Nous voulions être les premiers, et nous y sommes parvenus", précise-t-il.

La saison prochaine, la RAAL B évoluera en P3. "Quand on a créé cette équipe, le but était de rejoindre la P1 dans les cinq ans. Mais il y a eu deux arrêts à cause du Covid-19 et donc il faut se dépêcher à cause de ces années perdues. La saison prochaine, nous viserons le plus haut possible. À noter que nous allons perdre des joueurs importants lors du prochain exercice ainsi que mon adjoint. Ils arrêtent car ils n'ont plus le temps et il faudra les remplacer", conclut Luigi Scichilone.