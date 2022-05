Leicester, avec Castagne et Tielemans reprennent des couleurs face à Norwich

Les Foxes mettent fin à une série de sept rencontres consécutives sans victoire toutes compétitions confondues.

Il était temps ! Après une série catastrophique de sept rencontres consécutives sans victoire toutes compétitions confondues, Leicester s'impose à domicile face à Norwich, la lanterne rouge du championnat. Grâce à deux buts de Jamie Vardy et une réalisation de James Maddison, les coéquipiers de Youri Tielemans et de Timothy Castagne, qui a disputé l'intégralité de la rencontre, réalisent un joli bond au classement et passent de la 14e à la 10e place.

Dans l'autre rencontre qui se déroulait dans le même temps, Watford et Everton se sont quittés dos à dos sur un score nul et vierge. Les Toffees prennent une unité importante en vue du maintien, mais ne sont pas encore mathématiquement sortis d'affaire. Les Hornets sont, quant à eux, condamnés depuis quelques semaines désormais.